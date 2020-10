Le match LSU Tigers contre Florida Gators n’a pas lieu ce week-end. Selon Brooks Kubena de The Advocate, le grand match de la SEC devrait être reporté en raison d’une épidémie de COVID-19 avec la Floride cette semaine. Il y a maintenant 14 matchs FBS qui ont été reportés ou annulés cette saison en raison de problèmes de coronavirus. La Floride devrait tenir une conférence de presse plus tard dans la journée.

Il a été rapporté que 19 joueurs de Floride ont été testés positifs au COVID-19 cette semaine et que 10 joueurs supplémentaires devront être mis en quarantaine en raison d’une éventuelle exposition au virus. Afin de jouer à un jeu SEC, au moins 53 boursiers doivent être disponibles, selon les directives. De plus, il existe des exigences pour les groupes de postes. Sept monteurs de lignes offensifs boursiers doivent être disponibles ainsi qu’un quart-arrière et quatre monteurs de lignes défensifs.

“L’équipe de football de l’Université de Floride a connu une augmentation des tests COVID positifs parmi les joueurs cette semaine. Par prudence, les activités de l’équipe sont suspendues à partir de mardi après-midi”, a déclaré le directeur sportif des Florida Gators, Scott Stricklin, dans un communiqué. “L’entraîneur-chef Dan Mullen a été en communication avec les joueurs de football et leurs parents, et j’ai eu des conversations avec le bureau de la Conférence du Sud-Est, l’adversaire de la semaine dernière Texas A&M et l’adversaire de cette semaine LSU.”

Si une équipe n’a pas 53 joueurs boursiers disponibles, elle a toujours la possibilité de jouer au jeu. Sinon, le jeu sera reprogrammé ou déclaré non contesté. L’entraîneur du LSU Ed Orgeron a déclaré aux journalistes cette semaine qu’il ne serait pas surpris si le match était reporté. Il a déclaré: “De toute évidence, nous avons affaire à 2020. Je pense vraiment que la sécurité des enfants est l’objectif principal cette semaine. Donc, s’il est sécuritaire pour nous de jouer, nous allons jouer. Si le meilleur il s’agit de ne pas jouer, de ne pas jouer. »

Les Tigers et les Gators enregistrent des pertes décevantes. L’entraîneur-chef de la Floride, Dan Mullen, cherchait un stade bondé ce week-end depuis la levée des restrictions COVID-19 dans l’État. “J’espère certainement que notre administration universitaire suivra le gouverneur”, a déclaré Mullen. “Le gouverneur a adopté une règle selon laquelle nous sommes autorisés à emballer le marais et à en avoir 90 000 dans le marais pour nous donner l’avantage sur le terrain que Texas A&M avait aujourd’hui.”