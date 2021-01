Le mauvais derrière!, Chiquis Rivera est renouvelé vêtu de latex | Instagram

Des courbes et plus de courbes!, La belle fille de La Diva de la Banda, Chiquis Rivera a profité des souvenirs de ses followers et a une fois de plus décidé de laisser tout le mal dans le passé, ou en 2020, pour être exact.

La belle chanteuse Janney Marín a partagé quelques photos que ses followers ont mises en lumière sur les réseaux sociaux où vous pouvez la voir Chiquis Rivera avec le style qui la caractérise vêtue d’un costume en latex noir qui la rend vraiment spectaculaire et avec de nombreuses courbes en vue. La garde-robe se compose d’un pantalon assez ajusté et d’un haut assorti qui rend l’interprète de Cheer up et vous voit très coquette. Vous pouvez voir le célèbre avec une courte chevelure blonde et avec toute l’attitude de “sortir la poubelle”.

Il y a quelques photos que les adeptes du chanteur ont publiées sur les réseaux sociaux, symbolisant que tout ce qui est mal est laissé derrière, puisque dans les images Chiquis pose en traînant des sacs noirs.

La créativité de ses adeptes a atteint un tel degré qu’ils en ont profité pour nommer chacun des sacs noirs que la belle Janney Marin Je jetais et partais dans l’oubli: l’insécurité, les excuses, les mauvaises habitudes, les gens toxiques et la négativité; C’est tout ce que le célèbre chanteur laisserait derrière lui.

Apparemment, l’interprète de la région mexicaine a adoré la version que ses followers ont faite de sa séance photo l’année dernière et a décidé de les partager sur son twitter.

Actuellement, la vie de Chiquis Rivera est pleine de rumeurs. La star lauréate d’un Grammy Latin était au milieu de la controverse après avoir annoncé la fin de son mariage d’un an en 2020; cependant, des photographies ultérieures de la chanteuse ont été servies à côté de «son ex», Lorenzo Méndez, très heureux et en paix.

Certains ont assuré que Chiquis Rivera et l’ancien chanteur de La Original s’étaient retrouvés dans le seul but de faire des passes et de mieux s’entendre; Cependant, une rumeur a pris plus de force, celle que la fille Mahor de Jenni Rivera elle pourrait être enceinte de son premier enfant.

Ce ne serait pas la première fois que les réseaux sociaux garantiraient que la célèbre est enceinte. Au cours des premiers mois de 2020, cette rumeur est apparue après que Rovera a été vue dans un bureau de gynécologie et a ensuite partagé une échographie. Mais elle-même a tout nié, assurant qu’elle était effectivement très heureuse, non pas à cause de l’arrivée d’un bébé, mais parce qu’ils avaient réussi à maîtriser un problème de santé.

Cependant, des mois plus tard et bien qu’il ait annoncé sa séparation d’avec Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera Elle a avoué avoir congelé ses œufs pour devenir mère plus tard, sans préciser si ce serait à côté de Lorenzo Méndez.

En ce qui concerne leur séparation, c’était plutôt une surprise puisque le couple s’était précédemment éloigné quelques mois, puis ils ont annoncé leur réconciliation et ils pouvaient être considérés comme les plus heureux; Jusqu’à un jour inattendu, l’annonce sur le compte Instagram de Chiquis Rivera de la fin de leur mariage.

Bien que Janney ait assuré que la séparation était d’un commun accord, un présentateur a assuré que Méndez n’était pas au courant de cette situation et qu’il avait appris leur séparation de la même manière que ses followers: à travers la déclaration sur Instagram de sa femme encore.

Après cela, Lorenzo Mendez il a été très affecté par la situation et a répété encore et encore combien il aime Chiquis Rivera; alors qu’elle a donné un échantillon de la femme forte qu’elle est et ne s’est pas pliée dans les réseaux sociaux. Se pourrait-il qu’ils soient à nouveau ensemble?