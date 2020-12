Le méchant de Mad Max Hugh Keays-Byrne a perdu la vie, Charlize Theron présente ses condoléances | INSTAGRAM

À 73 ans, l’acteur australien Hugh Keays-Byrne a perdu la vie, dont on se souviendra pour son rôle de l’un des grands méchants du film. “Mad Max” 1979, une avant celle avec Charlize Theron, dans laquelle elle a également participé

La nouvelle de sa perte a été publiée par le cinéaste Ted Geoghegan A travers son compte officiel sur Twitter, où beaucoup plus étaient en charge de consacrer quelques mots d’adieu et d’honneur.

La célèbre actrice, Charlize Theron, n’a pas pu éviter l’occasion de lui consacrer quelques mots et de se souvenir de lui avec tendresse:

«RIP Hugh Keays-Byrne Réfléchi Face C’est incroyable de pouvoir jouer si bien un seigneur de guerre maléfique parce que vous étiez une âme si gentille et si belle. Mon ami vous manquera beaucoup. “

L’actrice sud-africaine a également joint une photographie à ses côtés dans les enregistrements complets du premier opus de “Mad Max”.

Cela pourrait aussi vous intéresser: Charlize Theron allait enfin révéler le visage de ses filles

Les médias aux États-Unis considèrent Hugh Keays-Byrne comme un acteur qui a conquis le public d’une manière formidable et le respect de tous par sa façon d’agir, bien plus du réalisateur George Miller.

C’est pourquoi il a été choisi dans les deux films: d’abord l’original de 1979, avec l’acteur sur scène en tant que chef de la salope maléfique nommé Toecutter, et récemment dans lequel il a joué aux côtés de Charlize Theron revenant à la franchise en tant que Immortan Joe, quel divertissement génial.

Jusqu’à présent, les causes de la perte de Hugh Keays-Byrne sont inconnues. Bien qu’il ait été beaucoup plus reconnu pour ses rôles dans “Mad Max”, l’acteur a également participé à des séries telles que “Farscape”, dans laquelle il a eu le rôle de Grunchlk, le reprenant des années plus tard pour la mini-série “Farscape: The Peacekeeper Wars”.

Keays-Byrne est né à Srinagar, dans l’État de Jammu-et-Cachemire, en Inde, fils de parents britanniques. Sa famille a déménagé au Royaume-Uni quand il était enfant. Il a fait ses études en Angleterre et là il a commencé sa carrière d’acteur de théâtre. Entre 1968 et 1972, il a eu divers rôles à la Royal Shakespeare Company dans des pièces telles que As You Like It, The Balcony, Doctor Faustus, Hamlet, King Lear, The Man of Mode, Much Ado About Nothing, The Tempest ou The Enchanted Island et Troilus. et Cressida.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Son premier travail d’acteur à la télévision fut en Angleterre, dans la série Boy Meets Girl, en 19674. Il se rend ensuite en Australie avec la Royal Shakespeare Company en 1973 dans le cadre de la célèbre production de Peter Brook, A Midsummer Night’s Dream. et il est resté dans ce pays à la fin de la tournée.

En 1974, il a joué dans le film Essington, suivi de rôles majeurs dans des films tels que Stone (1974), Mad Dog Morgan (1976), The Trespassers (1976) et Snapshot (1979) .5 Après être apparu dans le drame The Death Train en 1978 Keays-Byrne a décroché le rôle pour lequel il est devenu le plus célèbre en Australie et à l’étranger, en tant que Toecutter, le chef de gang violent, dans le film apocalyptique de science-fiction Mad Max.

Dans les années 80, il est apparu dans des films tels que The Chain Reaction (1980), Strikebound (1984), Starship (1985) et The Blood of Heroes (1989). En 1992, il a réalisé et joué dans le film Resistance. Entre le milieu et la fin des années 1990, il a joué divers rôles à la télévision dans des séries telles que Singapore Sling: Old Flames (1995), Moby Dick (1998) et Journey to the Center of the Earth (1999).

Dans les années 2000, il est apparu dans la série télévisée de science-fiction Farscape dans le rôle de Grunchlk, qu’il a répété dans Farscape: The Peacekeeper Wars, la mini-série qui a conclu l’histoire.7 En 2007, George Miller lui a attribué un rôle non spécifié dans Justice League: Deadly, et selon la rumeur, il s’agissait de Martian Manhunter. Dans tous les cas, le projet serait ultérieurement annulé.

Keays-Byrne est revenu à la franchise Mad Max dans le film 2015 Mad Max: Fury Road, en tant que méchant principal Immortan Joe. Le film a été nominé pour dix Oscars, dont le meilleur film, en remportant six. De plus, Keays-Byrne a été nominé pour un MTV Movie Award du meilleur méchant.