Le médecin de la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a déclaré jeudi que le président Donald Trump serait en mesure de faire un “retour en toute sécurité” aux événements publics d’ici samedi, moins de deux semaines après avoir été testé positif au COVID-19. Dans une note que Conley a publiée jeudi soir, il a déclaré que Trump avait terminé son traitement contre le coronavirus et avait répondu “extrêmement bien” trois jours seulement après le retour du président à la Maison Blanche du centre médical militaire national Walter Reed, où il avait été soigné pendant 72 ans. heures.

“Depuis son retour à la maison, son examen physique est resté stable et dépourvu de toute indication suggérant une progression de la maladie. Dans l’ensemble, il a extrêmement bien répondu au traitement, sans preuve sur l’examen des effets thérapeutiques indésirables”, a écrit Conley, selon le New York Times. “Samedi sera le jour 10 depuis le diagnostic de jeudi, et sur la base de la trajectoire des diagnostics avancés que l’équipe a menés, j’anticipe pleinement le retour sûr du président aux engagements publics à ce moment-là.”

Les experts de la santé ont ouvertement remis en question la note de service de Conley, notant que les symptômes graves du COVID-19 peuvent être infectieux pendant plus de 10 jours. Trump a été diagnostiqué avec le coronavirus la semaine dernière et ses médecins ont déclaré qu’il avait eu une forte fièvre et deux baisses de son taux d’oxygène pendant son traitement. Trump a reçu le remdesivir, un médicament antiviral, le stéroïde dexaméthasone et un traitement expérimental par anticorps mis au point par Regeneron, selon son équipe médicale, ainsi que de l’oxygène supplémentaire. Alors que Trump a salué ses traitements comme un remède possible contre le coronavirus, le traitement expérimental n’est pas disponible pour le public pour le moment.

Trump a minimisé à plusieurs reprises la pandémie de coronavirus depuis mars, retirant son masque après son retour à la Maison Blanche de l’hôpital et pensant qu’il pourrait être «immunisé» contre le virus quelques jours à peine après l’avoir contracté. Dans une allocution publique plus tôt cette semaine, le président a déclaré qu’il “ne se sentait pas si bien” après avoir contracté le virus, mais a affirmé qu’il était assez bien pour quitter l’hôpital. “Ne le laissez pas dominer. Ne le laissez pas prendre le dessus sur vos vies”, a-t-il exhorté ses partisans. Plus tard, il a dit: “En tant que votre chef, je devais le faire. Je savais qu’il y avait un danger. Mais je devais le faire. Je me suis tenu en tête. J’ai dirigé. Personne qui est un chef ne ferait ce que j’ai fait … . Maintenant, je vais mieux. Peut-être que je suis immunisé. Je ne sais pas. Mais ne laissez pas cela dominer vos vies. Sortez. Faites attention. Nous avons les meilleurs médicaments au monde. “