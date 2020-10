Le médecin du président Donald Trump à la Maison Blanche, le Dr Sean Conley, a tenté d’expliquer ce qui s’était passé samedi lorsque le chef de cabinet Mark Meadows a fait aux journalistes une déclaration qui contredisait les commentaires de Conley sur la santé du président. Quelques instants après que Conley a fait des déclarations positives sur la bataille de Trump contre les symptômes du coronavirus, Meadows a déclaré aux journalistes que les signes vitaux de Trump étaient “très préoccupants” vendredi. Trump serait en colère contre Meadows pour les commentaires, que Meadows a dû revenir plus tard.

Lors de la conférence de presse de dimanche devant le centre médical Walter Reed, Conley a déclaré que la déclaration confuse de samedi était “mal interprétée”, rapporte CNN. «Le chef et moi travaillons côte à côte», expliqua Conley. “Et je pense que sa déclaration a été mal interprétée. Ce qu’il voulait dire, c’est qu’il y a 24 heures, quand lui et moi avons vérifié le président, il y a eu cet épisode momentané de forte fièvre et cette baisse temporaire de la saturation, qui nous a incités à agissez rapidement pour le déplacer ici. “

Selon Conley, Trump a eu “des épisodes limités très transitoires” et il était “de retour” quelques heures plus tard. “Doux encore. Vous savez, nous, je ne vais pas spéculer sur le sujet de cet épisode limité si tôt dans le cours, mais il va bien,” dit-il. Conley a également défendu ses commentaires sur Trump ayant besoin d’oxygène supplémentaire. Samedi, Conley a déclaré que Trump n’en avait pas besoin maintenant, mais des sources ont déclaré plus tard que Trump en avait besoin vendredi. Conley a déclaré qu’il essayait de «refléter l’attitude optimiste de l’équipe». Il ne voulait «donner aucune information qui pourrait orienter le cours de la maladie dans une autre direction, et ce faisant, il est apparu que nous essayions de cacher quelque chose».

Après la conférence de presse de samedi de Conley, une source anonyme a déclaré aux journalistes du pool de la Maison Blanche que l’état de Trump était grave. “Les signes vitaux du président au cours des dernières 24 heures étaient très préoccupants et les prochaines 48 heures seront critiques en termes de soins. Nous ne sommes toujours pas sur une voie claire vers un rétablissement complet”, indique le communiqué. L’Associated Press a rapporté plus tard que la déclaration provenait de Meadows, qui a été filmé en train de parler avec des journalistes et de leur dire qu’il allait faire des commentaires officieux.

Pour ajouter plus de confusion à la situation, Meadows a ensuite fait une autre déclaration contradictoire à .. “Le président va très bien”, a-t-il déclaré. “Il est sur le point de demander des documents à examiner. Les médecins sont très satisfaits de ses signes vitaux. Je l’ai rencontré à plusieurs reprises aujourd’hui sur une variété de questions.”

Des sources ont déclaré au New York Times et à CNN que les commentaires de Meadows “exaspéraient” Trump. Ils l’ont inspiré à tweeter “Je me sens bien!” heures après la conférence de presse. La Maison Blanche a également publié une vidéo et des photos de Trump samedi soir. Dimanche, Conley a déclaré aux journalistes que Trump pourrait être renvoyé de Walter Reed dès lundi, en fonction de son état.