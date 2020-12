Le meilleur angle de Manelyk en maillot de bain sexy! | Instagram

Amoureuse de maillots de bain Manelyk González en deux pièces par Rive d’Acapulco Il a partagé deux photographies dans une publication où il montre sa silhouette sous ce qui semble avoir été son meilleur angle à ce jour.

Le joueur de 31 ans continue d’être l’une des plus grandes personnalités extraverties grâce à l’émission de téléréalité MTV, Acapulco Shore, qui est basée sur l’édition “Jersey Shore” aux États-Unis, au Mexique, elle a été très bien acceptée par le Les internautes, qui dès la première saison sont revenus aux membres de la maison Aca Shore dans toutes les célébrités.

Manelyk Comme leurs compagnons, à partir du moment où ils sont entrés pour la première fois dans la maison d’Acapulco Shore, leur vie n’était pas la même, ils ont eux-mêmes admis dans certaines émissions ultérieures qu’ils ne s’attendaient pas à toute la réception des internautes et des personnes. qui les a vus dans chacun des épisodes.

Huit jeunes gens appréciant pendant quatre semaines à boire, à profiter de la plage et à faire certaines activités qui pour certains étaient assez audacieuses, sont devenus quelque chose de naturel pendant sept saisons, au cours desquelles tous les membres n’ont pas réapparu, mais parmi ceux qui ont été constant est Manelyk.

En plus d’être une personnalité à la télévision, il est aussi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram où il compte un peu plus de 10 millions de followers, il est l’une des figures les plus élevées parmi les membres de la réalité.

Grâce en grande partie à sa personnalité et à son caractère, il a gagné tant d’adeptes sur ses réseaux sociaux, mais surtout pour sa belle silhouette qui rendra sûrement des millions de fous, comme il l’a fait avec Jawy Méndez, son petit ami et également membre de l’émission de télé-réalité.

Au beau et au voluptueux Manelyk Elle est fascinée de montrer sa silhouette bronzée, ses courbes deviennent continuellement une tendance parmi ses fans, surtout là où elle apparaît montrant son meilleur angle, tout en portant un maillot de plage deux pièces, dans lequel ses charmes jaillissent de dessous. .

SI VOUS VOULEZ VOIR LA PHOTO, CLIQUEZ ICI.

Cette petite fille blanche attrape le soleil et l’une d’elles vire au brun… »Il a écrit dans sa description.

Le maillot de bain du mannequin, femme d’affaires et coach fitness est jaune avec des taches noires, Manelyk Elle est allongée sur une couchette, portant également un chapeau très mignon.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

Manelyk essaie de chouchouter ses “petits oiseaux” c’est ainsi qu’elle se réfère à ses fans, c’est sa parole d’affection, même si jusqu’à présent la raison exacte pour laquelle elle les appelle n’est pas connue, malgré cela quand elle les appelle comme ça dans Ses vidéos ont l’air très mignonnes, surtout parce qu’elle le dit avec tout l’amour du monde, c’est quelque chose de vraiment doux de la voir.

C’est le 9 juillet que Manelyk a partagé cette image, il y a 24 semaines en fait, avec plus d’un demi-million de “coeurs rouges” ses fans ont montré qu’ils l’adoraient, au regard de ses commentaires il en a plus de trois mille, mais non Ils peuvent tous être vus grâce à une option que le modèle a sûrement activée, nous ne voyons donc apparemment que la plus récente.

En plus de montrer continuellement sa silhouette, l’actrice également connue sous le nom de Mane partage le contenu de ses propres produits, a une ligne de soins de la peau qui a fait beaucoup de promotion sur son Instagram, ce ne sera sûrement pas la première et à l’avenir nous le serons en savoir plus sur leurs produits.

Lire aussi: Manelyk portait ses charmes en maillot de bain et son meilleur profil!