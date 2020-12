Le meilleur angle! Manelyk a montré ses plus grands charmes | Instagram

Il a recommencé! Crinière Il a une fois de plus captivé les élèves de millions d’élèves en partageant une photo dans laquelle il montrait ses meilleurs et ses plus grands charmes, vous serez sûrement intéressé à connaître l’instantané.

Il ne fait aucun doute que grâce à MTV et à son émission de téléréalité Rive d’Acapulco Nous avons eu l’honneur de rencontrer Manelyk González, l’un des membres qui a causé le plus de controverses non seulement à cause de sa personnalité mais aussi à cause de son physique.

À partir du 27 septembre 2014, nous avons rencontré plusieurs locataires de la maison du rivage qui dès le premier jour nous ont réservé de belles surprises, parmi des jeunes d’âges différents et aussi de diverses régions du pays. Manelyk Agée de 25 ans, qui depuis son entrée dans la maison, tout le monde a été choqué par sa beauté et surtout son physique, qui est aujourd’hui sa compagne Jawy Méndez ne pouvait pas la voir, apparemment elle ne l’aimait pas.

Au cours des sept saisons, nous avons vu la croissance des locataires de la maison Acapulco Shore qui, bien qu’ils aient apprécié les fêtes en gros et partagé des épisodes assez forts, nous avons également eu l’occasion d’en apprendre un peu plus sur leur vie, surtout là où certains ont commencé à devenir de grands entrepreneurs.

Manelyk González Elle fait partie des Aca Shore qui, en plus de profiter de la fête, essaie également de prendre soin de son corps. Comment fait-elle? C’est très simple, il fait de l’exercice constant et mange sainement, même s’il aime parfois profiter d’autres choses.

Il y a quelques mois, le 26 janvier, elle a partagé une photographie intense où elle apparaît exhibant sa silhouette, elle est sur la plage profitant du temps et de la mer salée, Mane prenait une photo et en même temps ils l’ont prise.

Dans cet instantané, la belle femme d’affaires apparaît debout un peu aux trois quarts pour que toute sa silhouette puisse être vue, cependant, ce qui ressort le plus chez elle, c’est son dos, Manelyk Elle porte un maillot de bain deux pièces, qui d’ailleurs, celui du bas a tendance à se perdre dans ses charmes.

Pour certains internautes, la femme de 31 ans est aujourd’hui plutôt une femme d’affaires, elle continue d’être tout aussi capricieuse et hautaine qui fait partie de sa personnalité depuis qu’elle était petite, mais elle a mûri, ce qui est aussi surprenant est le fait qu’en vos réseaux sociaux, le contenu que vous partagez est de plus en plus professionnel.

Bien que chaque célébrité comme elle profite de ces applications pour promouvoir les programmes auxquels elle participe, les produits qu’elle vend et aussi montrer le corps sculpté qu’elle a réussi à avoir au fil des années, il convient de préciser que tout n’a pas été basé sur L’exercice a également été aidé à certaines occasions par des arrangements esthétiques, ce qui est tout à fait valable, car il n’a réussi qu’à mettre encore plus en évidence sa beauté.

Mane a été l’un des participants qui a été présent à chacune des saisons d’Acapulco Shore et continuera sûrement de l’être, en profitant également pour croître économiquement, car ils sont sûrement assez bien payés! c’est donc pratiquement une source de revenus qu’ils ne voudraient pas laisser vous ne pensez pas.

Grâce à sa popularité sur les réseaux sociaux et dans le programme Mane, il est devenu l’un des plus suivis sur Instagram, dépassant Celia Lora qui, bien qu’elle n’ait pas fait partie de la maison de manière formelle mais plutôt comme La Boss, est une surprise Que Manelyk compte environ deux millions et demi de followers sur Celia Lora, tous deux sont devenus de très bons amis lors de la dernière saison qui s’est déroulée à Mazatlán, Sinaloa, Mexique.

