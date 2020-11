Le meilleur angle! Manelyk d’Aca Shore tombe amoureuse de son maillot de bain | Instagram

L’une des personnalités les plus représentatives d’Acapulco Shore est Manelyk González qui a été présente à chacune des saisons, en tant que star d’Instagram et influenceuse qu’elle est, a laissé ses fans en redemander en la voyant sous un angle intéressant montrer ses charmes tout en portant un maillot de bain.

Rive d’Acapulco La version mexicaine a débuté en 2014, créant immédiatement plusieurs stars des réseaux sociaux qui au fil des saisons (il y en a 7 au total) à chaque fois qu’elles gagnaient en force, dès le premier chapitre, le phénomène de la maison Aca Shore est devenu viral immédiatement.

Mane a été caractérisée par une silhouette enviable, en particulier par ses courbes même si elles ne sont pas si extravagantes sans vraiment frapper, en plus de faire beaucoup d’exercice et de réussir à tout garder en place.

À plusieurs reprises, il a accepté d’avoir fait quelques ajustements esthétiques, ce qui est valable tant que vous avez les moyens de le faire et que vous pouvez le faire avec la certitude qu’un très bon travail sera fait comme ils l’ont fait avec Crinière qui aujourd’hui est une beauté, notamment avec son post du 2 avril où elle porte un formidable maillot de bain deux pièces.

La chose intéressante à propos de la publication est l’angle sous lequel les photos ont été prises (il y en a deux) vous pouvez voir la silhouette complète de Manelyk sans perdre aucun détail, il ne fait aucun doute qu’elle est une femme extrêmement coquette et elle sait que sa silhouette provoque plus que des soupirs entre ses adeptes, elle l’apprécie et ses fans aussi.

“Beaucoup de j’aime que vous allez me mettre …” Une partie de la description qu’il a décidé de partager dans sa publication, clairement ses fans ont prêté attention à la lettre jusqu’à aujourd’hui, elle compte environ plus de 300 000 likes.

Bien que les membres de la maison aient eu certains conflits entre eux, ils sont finalement devenus une grande famille, après avoir passé un mois ensemble à profiter de vacances, grâce à l’originalité de chacun des «personnages» d’Aca Shore, ils gagnaient des adeptes. Au fil des chapitres, cependant, c’est celui qui a le plus retenu l’attention.

A la date Manelyk continue d’être l’un des principaux membres d’Acapulco Shore, c’est aussi celui qui compte le plus de followers sur Instagram, avec plus de dix millions, toujours bien au-dessus de Celia Lora qui, bien que n’étant pas un autre membre, a joué un rôle important dans la septième saison.

Mane se fait appeler la reine de la maison Aca Shore, pour beaucoup de ses partisans, elle est en effet, et elle a également défendu ce titre bec et ongles contre quiconque prétend rester avec lui.

Évidemment, avoir le soutien de ses fans pour elle, il est beaucoup plus facile de pouvoir faire un scandale et de revendiquer ce qu’elle mérite de plein droit selon ses propres mots.

Loin des écrans Acapulco Shore, Crinière Il continue à maintenir son essence à l’intérieur et à l’extérieur du programme, c’est pourquoi sa personnalité d’origine est celle qui a le plus attiré l’attention de ses fans en raison du fait qu’ils savent comment il va réagir à une certaine situation, en gros ils le savent déjà, mais soyons clairs non tout ce que nous voyons à la télévision est une émission, oui il y a certaines choses qui sont vraies mais peut-être que dans le cas de Mane tout n’est pas tel que nous le voyons.

Cela est dû au fait que la femme de 31 ans semble être une femme extrêmement facile à vivre, cependant, elle a elle-même précisé dans une interview que quelque chose de timide et qu’il a fallu un peu de travail pour rencontrer de nouvelles personnes et s’adapter, c’est quelque chose de vraiment adorable de sa part. .

