Le meilleur d'Anastasia Kvikto en vidéo, oser c'est peu!

Le nom de Anastasia Kvikto Il s’est immédiatement associé à la femme d’affaires et à la sœur aînée de Kylie Jenner, qui est aujourd’hui connue sous le nom de «Kim Kardashian russe» en raison de ses grandes courbes, récemment une vidéo a été téléchargée sur YouTube où certaines des meilleures poses sont montrées. de la belle Kvikto posant pour quelques photos.

Chaque fois qu’une image est partagée sur les réseaux sociaux, c’est synonyme d’efforts et d’heures de travail, car le simple fait de prendre des photos pour des modèles est quelque chose d’assez épuisant non seulement pour le photographe mais aussi pour les modèles ou la personne à qui ils sont. boire, parce que c’est un travail lourd même si cela peut ne pas en avoir l’air, il y a du travail avant, pendant et après la séance.

À certaines occasions, qui sont très peu nombreuses, nous avons réellement vu la belle modèle russe ravissant l’élève de ses fans avec les coulisses de ses sessions, cela a été compilé dans plusieurs vidéos et a été publié sur YouTube, c’est là que vous pouvez ravir vos élèves en voyant le charmant Anastasia Kvikto.

Dans la vidéo précitée, vous retrouverez la femme d’affaires portant également des maillots de bain deux pièces, des vêtements courts ou transparents, posant sous différents angles et bien sûr divers scénarios, nul doute qu’elle est séduisante! Anastasia Kvikto il a volé plus que les cœurs et les soupirs de ses admirateurs.

La vidéo a été partagée le 17 septembre 2016, intitulée “Anastasiya Kvitko [Epic Life]”, a été publié sur la chaîne Epic Life, où ils se vantent également de plusieurs scènes des coulisses de leurs sessions, montrant également une longue liste de contenu non seulement sur le modèle russe, nous allons le partager avec vous tout de suite: CLIQUEZ ICI POUR LE VOIR .

Une fille si charmante et douce qui a l’air Une fille si cool et glamour et une super princesse parfaite Anastasiya kvitko », a écrit l’un des internautes.

La mannequin et femme d’affaires de ses réseaux sociaux est connue sous le nom de «Anastasiya Kvikto» en fait, ce sont plusieurs médias qui lui disent aussi cela ainsi que des centaines de ses admirateurs.

Bien que la vidéo ne dure que 3h50 minutes, dans les scènes on peut trouver une grande variété de contenu, il est certain que les fans de Anastasia Kvikto ont mis la vidéo en pause pour pouvoir contempler sa silhouette et surtout ses charmes voluptueux et énormes.

Il y a eu tellement de promotion qui a été faite du beau modèle qu’elle est aujourd’hui assez populaire sur les réseaux sociaux et on pourrait même dire qu’elle est considérée comme une célébrité, en particulier sur Instagram, où elle parvient à captiver en permanence les internautes qui ils se promènent dans l’application et la rencontrent.

Quelque chose qui coïncide apparemment avec Demi Rose, le modèle britannique dont ils affirmaient qu’il y avait une grande ressemblance avec Anastasia Kvikto, c’est que non seulement dans leur physique, ils ont certaines coïncidences, mais aussi que jusqu’à présent aucun d’eux n’a lancé une page dans OnlyFans, parce que c’est devenu à la mode, peu de célébrités ont lancé un contenu exclusif comme celui-ci.

Il y a quelques années, Anastasia a lancé un calendrier avec lequel elle se sentait la plus heureuse, ce qu’elle a partagé avec ses abonnés sur Instagram et bien qu’elle n’en ait partagé que la couverture, elle a sûrement réussi à obtenir une grande acceptation de ses abonnés qui sont sur le point d’atteindre les 12 millions.

Malgré le fait que la chaîne sur laquelle la vidéo d’Anastasia Kvikto a été partagée compte un peu plus de 350000 abonnés, les vues de la vidéo du modèle russe sont sur le point d’atteindre 2700000 vues, c’est un grand nombre, vous ne pensez pas.

