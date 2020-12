je

Une année de dures leçons, l’une a retenti: rien ne peut être tenu pour acquis. Cela a été vivement ressenti par les restaurants, les pubs et les bars quand ils nous ont soudainement été enlevés – et nous leur ont été enlevés – et le rôle qu’ils jouent dans l’hébergement de nos vies a été mis en évidence.

Ils accueillent nos rendez-vous et nos ruptures; c’est là que nous célébrons les bons moments et noyons les mauvais; nous réfléchissons aux rêves et élaborons des plans autour d’un verre. Lorsque tout ce qui était familier a commencé à se dissoudre, les repas ont réconforté. Des chefs de partout au pays ont inventé de nouvelles idées à partir de rien, lancé des services de livraison et façonné des trousses alimentaires et trouvé des moyens de satisfaire leurs clients. Et à son tour, alors que nous n’avions que quelques nuits précieuses, nous les avons fait compter. DE

J’ai mon siège préféré à Bocca di Lupo – non, je ne vous dis pas lequel mais c’est le meilleur de la maison – et j’ai réussi à l’occuper deux fois cette année. La première fois, c’était pour un dîner prolongé avec un ami, offrant des conseils matrimoniaux sur une salade de radis truffé, de céleri-rave, de pecorino et de grenade et une grosse pappardelle ragu, il y a tellement de mois (ils restent mariés, un témoignage plus des qualités élévatrices de bonne bouffe à un moment bas qu’à mon expertise). Le deuxième était le 2 septembre, le premier jour de la réouverture du restaurant, encaissé par du plexiglas et dîner seul, tellement excité d’être là que j’ai dépensé près de 75 £. Sur moi-même. Mais peu importe. J’irais loin et je paierais beaucoup d’argent simplement pour profiter d’un trop grand nombre de leurs olives farcies au porc haché et au veau, qui sont, sans aucun doute, la nourriture la plus gratifiante et obscène connue de l’homme.

En mai, j’étais en eau profonde. Mes jogs, auparavant annuels, étaient désormais quotidiens. Je buvais à peine. Il s’avère, cependant, qu’une vie propre peut être bien, mais ce n’est pas amusant. Ma vie est vécue à table et appuyée sur des bars; Je l’ai raté désespérément. Les longs déjeuners depuis m’ont donné mes reflets joyeusement flous; pigeon avec un extraordinaire (19) 89 Pomerol au nouveau Noble Rot Soho, tartare de pétoncle épicé au vadouvan en dehors de la ville à les armes de Fordwich (suivi d’innombrables pintes et sherries au pub en bas de la rue), Dover Sole imbibé de beurre à Scott’s avec une bouteille de Dom. Ce fut une année de belles choses: canard à Davies et Brook, une tarte aux pommes à La table d’Evelyn, homard pressé à Otto’s, les énormes crevettes Trishna maintenant livrer. Tout à Crockers dans Henley était étonnamment bon; l’expérience à la table du chef a été l’une des plus heureuses de 2020, même si je suis arrivé une heure de retard par erreur (je n’étais pas, comme vous pouvez l’imaginer, populaire auprès des autres convives). Mes habitués sont devenus plus réguliers: si le gril de Guinée et l’entraîneur et les chevaux étaient des pays, j’aurais le statut de résident permanent maintenant. Mais surtout, comme toujours, tout a été dans le buzz – c’est-à-dire les gens; dans une année nécessairement solitaire, le cliquetis riant d’une foule s’amusant était tout.

Je suis légalement et moralement obligé de le dire, je suppose, mais mon repas de 2021 était mon petit-déjeuner de mariage (en réalité, un long déjeuner tardif et alcoolisé) à les armes de Fentiman, près d’Oval. Nourriture de saison copieuse, personnel enthousiaste et huit de mes amis et ma famille exceptionnels. J’ai passé mon temps à chanceler entre la salle de réfectoire privée à l’étage où nous avons bu du vin mousseux anglais et le jardin chauffé – c’est grand et parfait pour les accrochages de niveau 2 – où des habitants bien lubrifiés m’ont fait des compliments (porter une robe blanche fonctionne vraiment, mesdames ). Plus de moments mémorables de cette année ont été créés sur de petites assiettes inventives pour l’anniversaire d’un ami au Bras de Compton, un vendredi de repos luxueux consacré à labourer avec gourmandise le menu à Campanie et Jones (serait, et pourrait, manger le gnudi avec des boules de beurre de sauge tous les jours) et du champagne en plein air lors d’une soirée d’été étouffante sur la terrasse à Le Connaught.

Sur curry de calamars rôtis à Paradis Soho en février, mon ami et moi avons discuté de Covid en passant. Nous n’avions aucune idée que cette fête sri-lankaise devait être notre dernier souper, mais je suis si heureux que nous ayons trop commandé.

J’étais trop prudent pour commander des plats à emporter lorsque le verrouillage a commencé, mais en juin, j’ai cédé parce que j’ai vu les hamburgers à Quatre jambes à Islington. Je n’avais pas pu avoir de table en temps normal et leur nourriture était bien meilleure que tout ce que je pouvais cuisiner. Après des mois de déjeuners et de vaisselle ennuyeux, mon petit ami et moi avons planifié notre journée autour de l’accouchement. Nous avons partagé un hamburger et un sandwich au melanzane aubergine et ils avaient un goût de liberté. Après cela, rien ne nous a empêchés – les favoris incluent la baguette de poulet frit de Le taureau et dernier, le Quality Chop House pommes de terre confites que j’ai achetées pré-préparées et frites moi-même pour égayer un vendredi après-midi. Pourtant, rien ne vaut les restaurants. Alors que nous entrons dans le niveau 3, je suis reconnaissant pour chaque repas de cette année – de formule rassurante Wagamamas à un déjeuner d’été décadent à Cantine de la Rochelle de merlu aux tomates mûres cuites si habilement que j’y pense encore. Assis parmi les fleurs de leur jardin, le reste du monde s’arrêta momentanément et tout se sentit mieux.

Comme Kay Burley l’a découvert à ses dépens, 2020 n’a pas été l’année pour célébrer les grands anniversaires en beauté. La 70e fête prévue de mon père a été entravée par la règle des 12 à l’époque, mais, dans le but de faire quelque chose d’un peu spécial, nous avons organisé un repas en famille dans notre favori collectif. le Wolseley un samedi après-midi, la seule séance que nous pouvions avoir. Nous avons décidé de ne pas prendre le thé de l’après-midi et à la place – clairement peu habitués à manger au restaurant après des mois de verrouillage – nous étions la définition de clients terribles. Nous avons tous commandé exactement ce que nous voulions, avec au moins une demande ou une substitution hors menu chacun. C’est le Wolseley, qui abrite le service le plus charmant de tout Londres, notre mélange d’heure du thé de Black Velvets, de margaritas et de martinis, de cocktails de crevettes, de kedgeree et d’un éclair au chocolat a été accordé sans un seul scintillement des paupières. Sortir ensemble dans cette salle glorieuse et glamour, entourée d’étrangers, avec quelqu’un d’autre cuisinant et nettoyant après – il s’avère que c’était exactement la meilleure façon de saluer une nouvelle décennie.

Je n’ai pas du tout mangé au restaurant cette année mais j’ai plus que rattrapé le temps perdu avec un repas giflé au nouveau brillant Nobu sur Portman Square lors de son ouverture plus tôt ce mois-ci. Qu’est-ce-qui l’a rendu si spécial? Chaque bouchée de morue noire marinée au miso, parfaitement moelleuse et moelleuse, de la morue noire ridiculement plus savoureuse et de la salade d’épinards à la truffe et de morceaux de homard succulent – sans doute la star du spectacle – chantaient tous. Mais c’était aussi juste l’ambiance, chaque personne dans la salle était absolument animée d’être dehors et vers le vendredi après que nous soyons sortis d’un deuxième verrouillage national. En sirotant du saké et en renversant des cocktails raffinés, juste pour une nuit, tout se sentait glorieusement boujee mais, enfin, merveilleusement normal.