Le meilleur film de 2020! Soul arrive à Disney +, le nouveau de pixar

Le film “Âme“Je suis arrivé hier en tant que premier film Pixar à être présenté de cette manière, après une nouvelle étape avec Disney sur sa plateforme de streaming qui a balayé depuis son lancement le mois dernier.

Malheureusement la première de Soul ne sera pas sur grand écran, cela n’enlève rien du tout à la belle histoire de Joe Garner, professeur de musique passionné, qui perd la vie juste avant de réaliser son rêve de jouer dans un club de jazz. .

Ce qui se passe ensuite est leur voyage à travers le monde, où les âmes doivent encore être associées à un corps et les questions sur qui elles sont vraiment fascinantes.

Cette année 2020 ne nous a pas donné beaucoup de grandes joies dans aucun des sens, cependant, l’une des choses qui mérite d’être soulignée la première année de toute l’histoire de Pixar nous pouvons voir deux nouveaux films originaux de ce studio de cinéma d’animation acclamé.

Le premier était En avant, une proposition fortement recommandée malgré le fait qu’elle était trop sûre, et le second est Soul, la grande première de Disney +.

Il est important de mentionner que Âme C’est aussi le premier film réalisé par Pete Docter depuis Inside Out, le film préféré de Pixar pour de nombreuses personnes à ce jour.

En outre, il a soulevé une prémisse qui semblait relier plusieurs œuvres au point qu’il fallait préciser qu’il ne s’agissait pas d’une suite.

Ayant déjà vu cela de cette façon, on peut parler de propositions complémentaires et aussi que c’est un film sensationnel et aussi l’une des plus grandes œuvres de Pixar.

En fait, le docteur lui-même a commenté dans une conversation qu’il a eue avec lui que Inside Out est un film qui regarde vers l’intérieur pour comprendre pourquoi je ressens des émotions, alors que Âme cherchez à savoir comment je m’intègre dans le monde, par conséquent ils peuvent être considérés comme des œuvres complémentaires, mais au-delà de cela, ne vous attendez pas à un lien direct entre ces deux grands films.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le protagoniste de Soul est un enseignant qui toute sa vie a espéré avoir une belle opportunité de réussir en tant que musicien, mais le jour même où il en obtient une, il se passe quelque chose qui change sa vie.

À partir de là, quelque chose de miraculeux est réalisé en équilibrant différents ingrédients qui pourraient plus tard se marier assez mal, puisqu’il s’agit d’une œuvre marquée par l’existentiel, mais aussi par une forte composante comique qui permet de qualifier ce qui précède et de rendre l’œuvre beaucoup plus agréable dans son ensemble.

La vérité est que Soul est une merveille que j’aurais aimé pouvoir apprécier sur grand écran, cependant, le fait d’y accéder via Disney + Cela ne veut pas dire que nous sommes confrontés probablement au meilleur film de 2020, une vraie joie à voir et à apprécier.

Et il convient également de mentionner que Soul est l’une des premières les plus importantes de l’année pour l’usine Disney, car il s’agit de la première grande première de Pixar qui va directement à la plate-forme de streaming.

Il convient de mentionner que Soul est déjà disponible sur Disney Plus et peut également être vu en utilisant le programme d’essai de la plateforme de streaming, au cas où vous ne seriez pas abonné.

D’un autre côté, une folie complète se produirait, car il semble que l’agent 007 pourrait faire partie de la famille Disney à l’avenir, puisque MGM Holdings, Inc. cherche à être racheté et que la société Disney pourrait être intéressée par elle.

Et c’est que malheureusement ce sont des temps difficiles pour plusieurs studios de cinéma, et si les plateformes de streaming semblaient déjà une grande menace, rien ne se compare au coup dur qu’était la contingence sanitaire.

Cela pourrait vous intéresser: les premières Disney + en janvier 2021 Préparez votre pop-corn!