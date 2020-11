Le meilleur filtre? Demi Rose surprend les fans avec son kimono | Instagram

Connue pour ses courbes le mannequin britannique Demi Rose a une fois de plus réussi à attirer les yeux de millions de followers en la voyant porter un kimono séduisant tout en portant un filtre assez ingénieux.

La célébrité des médias sociaux Demi Rose, qui à 25 ans a conquis Instagram grâce à ses publications parfois assez risquées, a toujours une façon de devenir folle et de faire monter la température de ses fans.

Ce n’est pas du tout une nouvelle qu’une publication qui fait des photos ou des vidéos devienne immédiatement populaire auprès de ses millions de fans, il en va de même avec ses histoires Instagram qui en fait sont parfois encore plus audacieuses que ses publications normales. .

Bien que vous connaissiez sûrement déjà ce type d’histoire, comme dans tout autre réseau social, elle a tendance à être supprimée automatiquement après un jour de sa publication, bien que certaines applications vous offrent déjà la possibilité de les supprimer manuellement dans juste au cas où vous n’aimeriez pas ce que vous avez publié.

Jusqu’à présent, seul l’utilisateur qui partage l’histoire est le seul à savoir à quel point sa publication a réagi à une histoire, mais nous sommes sûrs que Demi Rose Il a été fait à partir de millions de vues et de commentaires.

Demi Rose se caractérise par être un mannequin aux grandes courbes, qui a réussi à déclencher plus qu’un soupir dans son fandom, quelque chose que nous avons également vu tout au long de son Instagram, pour être plus précis avec ses histoires, c’est qu’elle joue généralement un peu avec des filtres.

Cette curieuse façon de se divertir est à son tour fascinante pour ses followers, car quand on la voit s’amuser et se divertir, on se rend compte qu’elle aime les petites choses de la vie, comme jouer avec un filtre et se divertir.

Celui que j’utilisais Demi Rose Il y a un jour, il apparaît vêtu d’un kimono de différentes couleurs et de figures représentatives du Japon, il a décidé de s’accompagner également de verres bleu ciel, dans la vidéo, vous pouvez voir autour de vous comme une monture, des lettres japonaises, pendant qu’il enregistre tendre, sûrement ses disciples ont été surpris par cette action.

À ce jour, on ne sait absolument pas si le mannequin britannique a lancé une page OnlyFans car elle n’a fait aucune promotion comme d’autres personnalités de la série et aussi des mannequins, qui ont beaucoup insisté pour inviter leurs abonnés à abonnez-vous sur ses pages.

Peut-être pour cette raison que Demi Rose continue d’être une inconnue pour ses adeptes, en plus que nombre de ses publications où elle montre ses charmes sont plus que suffisantes pour ravir l’élève et mettre en pratique l’imagination de ses admirateurs.

Ce type de page a été créé en partie pour que l’utilisateur qui la possède ait un apport supplémentaire d’argent, quelque chose qui Demi Rose Peut-être ne vous inquiétez-vous pas car vous travaillez avec plusieurs entreprises qui font la promotion de produits et peut-être même de services, comme lorsque vous vous rendez dans certains hôtels dans des lieux paradisiaques.

Ayant quinze millions deux cent mille followers, il est peu probable que d’autres entreprises veuillent arrêter de travailler avec elle, au contraire, plus les gens verront leurs produits sur les réseaux sociaux, plus leurs revenus seront élevés, car lorsque nous voyons quelque chose utilisé par une célébrité, nous voulons immédiatement l’acquérir aussi. .

Demi Rose est devenue une célébrité, cela ne fait aucun doute et continuera à le faire encore longtemps.

