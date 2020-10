Boussole via le groupe Grosby

À l’occasion du 60e anniversaire de Diego Armando Maradona, jetez un œil à certains des moments les plus importants de la star mondiale du football.

Le “dix” argentin historique est l’actuel directeur technique de Gimnasia y Esgrima de La Plata, un club appartenant à la capitale de Buenos Aires.

Maradona a fait ses débuts professionnels aux Argentinos Juniors le 20 octobre 1976. Il avait encore 15 ans.

En 1978, Diego n’a pas été convoqué à la Coupe du monde alors qu’il avait déjà disputé des matchs avec l’équipe nationale. Enfin, cette Coupe du monde serait remportée par l’Argentine.

L’année suivante, il a été consacré avec l’équipe de la Coupe du monde de la jeunesse, soulevant la coupe à Tokyo, contre l’Union soviétique et marquant un but en finale, étant choisi le meilleur joueur du tournoi. Il commençait déjà à écrire son histoire avec l’albiceleste.

Plus tard, il a joué pour Boca Juniors, l’un des grands clubs d’Argentine. Là, il a obtenu son seul titre dans le football argentin, le Métropolitain de 1981.

Il a également eu son chemin à travers le football espagnol. Le Football Club Barcelona l’a signé pour craquer pour un total de 1200 millions de pesetas. Le milieu de terrain a remporté trois titres avec le maillot des Blaugrana et après une sanction sportive obtenue en finale de la Copa del Rey en 1984, il a émigré dans le football italien.

La star de l’époque allait appartenir à la Società Sportiva Calcio Napoli. Ils l’ont présenté le 5 juillet 1984, devant un stade bondé de San Paolo. Maradona faisait fureur à Naples et est arrivée dans un club qui, la saison dernière, s’était battu pour ne pas être relégué.

À Naples, il a remporté deux scudettos, une Coupe d’Italie, une Super Coupe d’Italie et une Coupe UEFA. De cette manière, il a marqué son histoire dans la ville de Naples et là, il est considéré comme une icône du club.

Quelques années plus tard, avec l’équipe nationale argentine, Diego Maradona a réalisé son rêve et celui de tout footballeur, il a réussi à soulever le trophée de la Coupe du monde de football contre l’Allemagne par 3: 2, dans l’un des stades les plus impressionnants du monde, le Stade Azteca au Mexique 1986.

Dans cette même Coupe du monde, il a réalisé le fameux «but du siècle» et la fameuse «main de Dieu» (but avec la main) contre les Anglais. Cela a eu beaucoup de répercussions sur le peuple argentin en raison de la guerre des îles Malvinas il y a des années.

Il est également passé par des clubs comme Séville d’Espagne et Newell’s Old Boys de Rosario.

En 1990, il a disputé une finale mondiale en Italie mais n’a pas remporté la coupe et cette fois l’Allemagne l’a remporté. Cependant, dans ce même championnat, Maradona, avec une cheville gonflée et enflée, a montré de belles performances et au deuxième tour, il a éliminé le Brésil, qui était tout le match supérieur, après un jeu incroyable et une assistance pour le but de Claudio Caniggia.

Mais un jour triste, comme Diego l’a dit, ils lui ont coupé les jambes. Diego Armando Maradona a disputé son dernier match avec l’équipe nationale argentine, le 21 juin 1994, dans lequel il marquerait un grand but et après sa célébration euphorique, il a été tiré pour un antidopage qui le suspendrait du championnat entre équipes nationales.

Après quinze mois de suspension, il retournait au football, et le 30 octobre 1997, le meneur de jeu ferait ses adieux professionnels au sport au club de ses amours, où il a grandi, à Boca Juniors. Dans La Bombonera, il a déclaré: “Je me suis trompé et j’ai payé, mais … le ballon n’est pas taché.”

De nombreuses célébrités liées au monde du sport reconnaissent Diego Armando Maradona comme «le meilleur joueur de l’histoire». C’était un joueur talentueux, courageux et intelligent. Même dans ses échauffements, il était considéré comme un joueur différent. Son problème avec la drogue, bien que difficile, n’était pas un obstacle à la réalisation de son rêve d’apporter la coupe à toute sa nation.