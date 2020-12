L

et essayons à nouveau, d’accord? Après un an d’arrêt et de démarrage – mais surtout d’arrêt – l’industrie du théâtre espère revenir à quelque chose de normal en 2021.

Avec l’avertissement désormais habituel selon lequel personne ne sait vraiment ce qui va se passer et que tout peut s’effondrer en un instant, nous vous présentons notre guide de ce que les théâtres ont prévu pour l’année prochaine. Attendez-vous à plus de lieux pour annoncer des spectacles si et quand la confiance commence à grandir. Pour l’instant, si tout va de l’avant, il semble que nous ayons une belle année de superproductions sur scène devant nous pour compenser la sécheresse de l’année dernière …

Le coup d’envoi de l’année est la reprise lyrique de Iphigenia in Splott de Gary Owen, déplaçant le mythe grec vers le Cardiff contemporain. Créée pour la première fois en 2015, c’est aussi un cri de ralliement contre le gouvernement… donc toujours d’actualité. Sophie Melville reprend sa performance époustouflante dans le rôle d’Effie, qui l’a vue présélectionnée pour un Evening Standard Theatre Award lors de la première mise en scène de la pièce.

Le spectacle de réouverture de l’Almeida, Nine Lessons and Carols, était une réflexion sur l’année écoulée, imaginée par l’entreprise. Le lieu basé à Islington continue de garder les choses fraîches en 2021 avec une toute nouvelle pièce de la dramaturge Red Velvet Lolita Chakrabarti sur deux hommes lors d’un enterrement, avec Adrian Lester et Danny Sapani.

(

Le casting de Come From Away

/ Craig Sugden)

Ce spectacle musical époustouflant sur la façon dont la joyeuse ville de Gander a accueilli les personnes bloquées par les vols le 11 septembre a remporté une poignée d’Oliviers Awards l’année dernière. Après plusieurs mois de fermeture forcée, il reviendra pour une courte durée sous forme de concert organisé.

Le dramaturge et activiste Larry Kramer est décédé en 2020 – son plus grand héritage était The Normal Heart, une pièce en grande partie autobiographique sur la lutte contre le sida dans les années 1980 en Amérique. Il n’a pas été mis en scène au Royaume-Uni depuis sa première à la Royal Court en 1986, quand il mettait en vedette Martin Sheen dans le rôle du militant Ned Weeks. Assis dans le public de cette production se trouvait Dominic Cooke – qui la dirigera désormais au National, avec Ben Daniels dans le rôle de Weeks.

Le chef de file parmi les délices alléchants de la saison de réouverture de Stratford East est une nouvelle pièce de Dennis Kelly sur l’apocalypse (bien sûr), dirigée par Lyndsey Turner. Ailleurs, April de Angelis s’attaque à Extinction Rebellion et Nadia Fall dirigera une nouvelle pièce de One-to-Watch Dipo Baruwa-Etti, sur la quête de justice d’une femme.

(

Stephanie McKeon et Samantha Barks joueront Anna et Elsa

/ Disney)

La seule façon de vraiment laisser passer 2020 est d’aller voir la plus grande, la plus brillante et la plus brillante comédie musicale que le West End puisse gérer. Avancez, Frozen the Musical. Retardée à partir de 2020, cette importation de Broadway arrive enfin sur nos scènes dans un Theatre Royal Drury Lane récemment rénové, avec Samantha Barks jouant Elsa.

Qui pourrait refuser cette offre de réouverture après une année 2020 sans plaisir? Quiconque réserve un billet pour le retour des protégés refusant la chemise de Channing Tatum avant le 16 avril recevra un prosecco illimité servi directement à sa table tout au long du spectacle. Vous devriez probablement vous assurer de dîner à l’avance.

(

David Tennant jouera dans Good

/ Géorgie Tennant)

Une vague de grands spectacles du West End prévue pour avril et mai suggère que les producteurs de théâtre espèrent que nous serons sortis du bois au printemps. Cette reprise de la pièce de CP Taylor sur un professeur qui rationalise son rôle dans l’Holocauste devait ouvrir en octobre. David Tennant jouera enfin ce rôle en avril, avec Dominic Cooke dirigeant la production.

(

Paul Merton et Michael Ball reviennent à Hairspray

/ Document)

Vous ne pouvez vraiment * pas * arrêter le rythme, car cette renaissance de Hairspray aura finalement lieu après avoir été retardé d’un an. Il aura une résidence de quatre mois au London Coliseum, avec Michael Ball et Paul Merton dans le casting.

(

L’équipe derrière Cendrillon: Andrew Lloyd Webber, Carrie Hope Fletcher et Emerald Fennell

/ Document)

Cendrillon a vu sa date d’ouverture déplacée tant de fois qu’elle risque de se transformer en citrouille, mais j’espère qu’elle ira au bal l’an prochain. La version mise à jour d’Andrew Lloyd Webber, mettant en vedette Carrie Hope Fletcher et co-écrite avec l’écrivain Killing Eve (et la star de The Crown) Emerald Fennell, arrivera enfin sur scène au printemps. Une nouvelle comédie musicale du Seigneur est une occasion suffisante dans une année normale, mais après 2020, c’est monumental.

Dimanche dans le parc avec George

(

Jake Gyllenhaal dans dimanche dans le parc avec George

/ Matthew Murphy)

Aucune date n’a encore été annoncée, mais il est confirmé que Jake Gyllenhaal sera de retour sur les planches du West End en 2021. Il devait reprendre sa performance dans la comédie musicale de Stephen Sondheim sur le peintre pointilliste Georges Seurat en 2020, dans l’une des années billets les plus chauds. Sa co-vedette Annaleigh Ashford de la série à succès de Broadway en 2017 reviendra également dans la production.

Retour vers le futur: la comédie musicale

(

Roger Bart comme Doc Brown

/ Sean Ebsworth Barnes)

Le Flux Capacitator vous attend: le classique du film culte de 1985 Retour vers le futur est devenu une comédie musicale. Il ouvre à Londres en mai, avec Roger Bart, le lauréat du Tony Award, jouant le scientifique excentrique Doc Brown. Un incontournable pour les geeks nostalgiques.

Avant que 2020 ne se révèle plus cruel que Cruella De Vil, ce spectacle devait être un moment fort de la saison estivale du théâtre en plein air – alors Dieu merci, il a été reporté à l’année prochaine, aux côtés de Carousel et Romeo & Juliet.

Levez-vous, levez-vous! La comédie musicale Bob Marley

(

Levez-vous, levez-vous! sera l’une des comédies musicales les plus attendues de l’année

/ David Corio)

Arinzé Kene jouera la superstar du reggae Bob Marley dans cette comédie musicale basée sur la vie du chanteur, mettant en vedette tous ses plus grands succès. Réalisé par Clint Dyer avec un livre écrit par Lee Hall, ce sera l’une des nouvelles comédies musicales les plus attendues de l’année dans un domaine déjà assez encombré.

(

Whoopi Goldberg et Jennifer Saunders reviennent à Sister Act

/ Matthew Murphy et Oliver Rosser)

Whoopee! ou devrait-il être… Annoncés avant le lock-out puis retardés par la suite, Whoopi Goldberg et Jennifer Saunders reviendront sur scène pour Sister Act the Musical l’année prochaine. Attendez-vous à une célébration de la fraternité avec beaucoup de puissance en étoile.

Plaisir garanti à tous, cette adaptation scénique du classique de Gene Kelly a déjà été un succès à Chichester et dans le West End. La parfaite soirée d’évasion estivale.