Le dernier épisode de Dancing With the Stars s’est terminé de manière légèrement chaotique. Comme d’habitude, l’hôte Tyra Banks a annoncé quels couples étaient en sécurité avant d’annoncer quelles paires seraient dans les deux derniers. Quand Banks est allé annoncer les deux derniers, elle s’est rendu compte qu’il y avait une erreur. Elle avait précédemment annoncé que la star de Cheer Monica Aldama et son partenaire Val Chmerkovskiy étaient en sécurité. Cependant, elle a ensuite dû les rappeler sur scène car ils étaient en fait l’un des couples des deux derniers aux côtés de l’acteur Anne Heche et de son partenaire Keo Motsepe, qui ont fini par rentrer chez eux. Les téléspectateurs DWTS n’ont pas perdu de temps à répondre à cette confusion. En fait, beaucoup de ces téléspectateurs expriment leur désir de retrouver Tom Bergeron en tant qu’animateur au milieu de ce moment d’élimination maladroit.

Bergeron a initialement annoncé qu’il avait été renvoyé de l’émission en juillet. Il a auparavant été l’hôte des 28 premières saisons de DWTS. Dans un effort pour amener le spectacle dans une nouvelle «direction créative», le spectacle a amené Banks en tant que nouvel animateur (elle est également l’un des producteurs exécutifs). Depuis qu’ils ont annoncé ce changement, les fans de DWTS ont exprimé leurs plaintes concernant le fait que Bergeron ne figurait plus dans l’émission, beaucoup d’entre eux ayant émis des critiques sur les capacités d’hébergement de Banks dans le processus.

Lundi soir, ces fans ont particulièrement insisté sur le fait que Bergeron revenait et certains ont même dit qu’une telle confusion ne se serait pas produite sur sa montre. Faites défiler vers le bas pour voir exactement ce que les téléspectateurs DWTS disent de l’ensemble de la situation.