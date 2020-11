UNE

plan visant à permettre un niveau limité de mélange entre les ménages pendant «un petit nombre de jours» à Noël au Royaume-Uni, a été discuté par les quatre pays britanniques.

Le ministre du Cabinet, Michael Gove, a rencontré les dirigeants du Pays de Galles, d’Irlande du Nord et d’Écosse au cours du week-end pour discuter d’arrangements communs pour la période des fêtes.

Le Cabinet Office a déclaré que les dirigeants des pays déconcentrés «ont approuvé un objectif commun de faciliter un peu de bouillonnement supplémentaire des ménages pendant un petit nombre de jours».

Mais selon l’agence de presse PA, le Premier ministre sera incapable de dire combien de foyers seront autorisés à se mélanger à Noël et pendant combien de jours les restrictions seront assouplies, jusqu’à une date ultérieure.

Selon les rapports du Sun, quatre ménages pourraient être autorisés à «faire des bulles» pendant cinq jours. Cependant, un porte-parole du Cabinet Office n’a pas été en mesure de confirmer les informations selon lesquelles jusqu’à quatre familles seraient autorisées à se mélanger à Noël.

(

Michael Gove a rencontré samedi les dirigeants des quatre nations britanniques

/ PA)

Le public sera «invité à rester prudent» et dit que «dans la mesure du possible, les gens devraient éviter de voyager et minimiser les contacts sociaux» dans le cadre des plans qui devraient être finalisés cette semaine, selon un communiqué du département de M. Gove.

«En ce qui concerne l’Irlande du Nord, les ministres ont également reconnu que les gens voudront voir leur famille et leurs amis à travers l’île d’Irlande, ce qui fait l’objet de discussions avec le gouvernement irlandais», indique le communiqué.

À la suite des entretiens entre ministres, le porte-parole des conservateurs écossais pour la santé, Donald Cameron, a souligné qu ‘«aucun accord n’a été conclu et les discussions se poursuivent».

Il a déclaré: «Nous exhortons le gouvernement écossais à travailler avec le gouvernement britannique pour faire en sorte que Noël se déroule aussi normalement que possible. Si jamais il y avait un problème où les deux gouvernements écossais devraient mettre la politique de côté, c’est bien celui-là.

M. Johnson détaillera toujours le système à plusieurs niveaux renforcé dans une déclaration à la Chambre des communes, mais les détails complets de la détente festive ne sont attendus qu’après que les premiers ministres d’Écosse, du Pays de Galles et d’Irlande du Nord aient convenu des plans avec leurs propres cabinets.

Le Premier ministre fait face à la menace d’une révolte d’arrière-ban à son «plan Covid d’hiver» pour l’Angleterre après que des dizaines de députés conservateurs ont averti qu’ils ne pouvaient pas soutenir d’autres restrictions sans preuves approfondies.

Le Premier ministre a été averti dans une lettre du Covid Recovery Group (CRG), selon une source proche du groupe devant être signée par 70 députés conservateurs, qu’il devra fournir une analyse coûts-bénéfices pour montrer que les restrictions sauver plus de vies qu’elles n’en coûtent ».

Le chancelier Rishi Sunak a suggéré que fournir les preuves dont ils ont besoin sera un défi de taille, ouvrant la voie à un défi de taille pour obtenir l’approbation du Parlement pour les restrictions lorsque les députés obtiendront un vote dans les jours précédant l’entrée en vigueur des restrictions.

Le monde sur le verrouillage du coronavirus

Une campagne de santé publique du gouvernement britannique est affichée dans Piccadilly Circus

.

La police paramilitaire chinoise et les agents de sécurité portent des masques faciaux pour se protéger contre la propagation du nouveau coronavirus alors qu’ils montent la garde devant une entrée de la Cité Interdite à Pékin

AP

Une 42e rue généralement occupée est presque vide à New York

. via .

Bondi Beach, Australie

.

Des véhicules militaires traversent le pont de Westminster après que des membres de la 101 Brigade logistique ont livré un lot de masques médicaux à l’hôpital St Thomas

.

Vue de la statue illuminée du Christ Rédempteur qui lit «Merci» en tant qu’archevêque de la ville de Rio de Janeiro Dom Orani Tempesta effectue une messe en l’honneur de l’acte de consécration du Brésil et hommage aux travailleurs médicaux au milieu du coronavirus (COVID – 19 ) pandémie

.

Un Indien pagaie sur son vélo devant une peinture murale représentant le globe couvert d’un masque, alors que l’Inde reste sous un verrouillage sans précédent sur le coronavirus très contagieux

.

Vue aérienne de l’avenue vide 9 de Julio à Buenos Aires en Argentine

. via .

Une vue d’un Grand Canal vide

.

Las Ramblas, Barcelone, Espagne

.

Vue aérienne du cimetière central vide de Bogota, Colombie

. via .

Miami, Floride

. via .

La façade du Palacio de Lopez (siège du palais du gouvernement)

. via .

Vue aérienne du parc Simon Bolivar vide à Bogota

. via .

Une voiture de patrouille LAPD traverse la promenade de Venice Beach

AP

Venice Beach, Californie

.

Los Angeles, Californie

.

Surfers Paradise est vu vide en Australie

.

De nombreux magasins sont fermés sur la promenade de Venice Beach

.

Des escaliers roulants vides sont vus dans une gare déserte aux heures de pointe du matin après que la Nouvelle-Galles du Sud a commencé à fermer des entreprises non essentielles

.

Un Times Square presque vide à New York

. via .

Caracas

. via .

Cathédrale métropolitaine de San Salvador

. via .

Une vue générale d’un parc Midland exceptionnellement calme à Wellington, Nouvelle-Zélande

.

Une vue générale d’une place civique inhabituellement calme à l’heure du déjeuner à Wellington, Nouvelle-Zélande

.

Un policier chevauche sa moto portant un masque facial devant un centre commercial fermé à Buenos Aires, Argentine

. via .

Le pont historique du canal 2 fermé aux pêcheurs, aux motards et aux piétons dans les Keys de Floride

AP

La plage sur Scenic Gulf Drive près de Seascape Resort dans le sud du comté de Walton, en Floride, est vide de touristes

AP

Surfers Paradise est vu vide en Australie

.

Un Rajpath abandonné menant à la porte de l’Inde à New Delhi

. via .

Une vue générale est vue d’un Luna Park fermé à Sydney, Australie

.

Une vue générale est vue d’un Luna Park fermé à Sydney, Australie

.

Des routes vides sont photographiées après le verrouillage par le gouvernement au milieu des inquiétudes concernant la propagation de l’épidémie de coronavirus (COVID-19), à Katmandou, au Népal

.

Une voiture vide du métro de New York je

. via .

La zone piétonne vide est vue dans la ville de Cologne, dans l’ouest de l’Allemagne,

. via .

Place de la Comédie dans la ville de Montpellier, dans le sud de la France

. via .

Une rue vide dans la ville de Koweït

. via .

Un bâtiment est couvert par le message portugais: “Coronavirus: soyez prudent” dans les rues vides du centre-ville de Sao Paulo, Brésil,

AP

Une vue générale montre une rue vide après l’imposition d’un couvre-feu pour empêcher la propagation de la maladie à coronavirus (COVID-19), à Riyad, en Arabie saoudite

.

Le Parlement du Canada est représenté avec une rue vide pendant l’heure de pointe du matin

. via .

Une plage vide près du front de mer de Southend en Angleterre

Pennsylvanie

Près du centre-ville vide de Keswick en Cumbrie, Angleterre

Pennsylvanie

«Il est très difficile d’être précis dans l’estimation de l’impact particulier d’une restriction d’une semaine», a-t-il déclaré dimanche à Sophy Ridge de Sky.

Pendant ce temps, M. Sunak a confirmé à The Andrew Marr Show sur la BBC que le projet de changer la période de couvre-feu pour les pubs et les restaurants en Angleterre est «certainement quelque chose que nous examinons».

Le Premier ministre se prépare à dévoiler un plan afin que, même si les dernières commandes doivent être passées à 22 heures, les gens aient une heure supplémentaire pour terminer leur nourriture et leurs boissons, avec des heures d’ouverture prolongées jusqu’à 23 heures.

Downing Street espère un assouplissement à Noël, des vaccins potentiels à l’horizon et de nouvelles preuves scientifiques réduiront l’ampleur d’une rébellion, le groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage) devant publier des articles lundi disant que les niveaux précédents n’étaient pas solides. assez.

Coronavirus en chiffres: le nombre de morts au Royaume-Uni s’élève à 55024

Mais le CRG a mis en garde contre toute augmentation des restrictions après Noël pour contrebalancer l’assouplissement de la lettre signée par les dirigeants du groupe, l’ancien ministre du Brexit Steve Baker et l’ancien whip en chef Mark Harper.

«Nous ne pouvons pas vivre sous une telle série de verrouillages préjudiciables et de restrictions apparemment arbitraires et nous attendons de nos électeurs qu’ils soient reconnaissants d’avoir été autorisés à profiter des fêtes de fin d’année pour se voir ensuite imposer des restrictions strictes qui leur causent des problèmes de santé et détruisent leurs moyens de subsistance, ” ils ont écrit.

Lorsque les Communes ont voté sur le verrouillage actuel plus tôt ce mois-ci, 32 conservateurs se sont rebellés pour s’opposer aux mesures et 17 autres, dont l’ancienne première ministre Theresa May, se sont abstenus.

Jusqu’à présent, les travaillistes ont soutenu la nécessité de restrictions pour ralentir la propagation du Covid-19 et une défaite à grande échelle des Communes sur le plan est peu probable.

en relation

Cela porte le nombre total de cas au Royaume-Uni à 1 512 045.

Le gouvernement a également déclaré que 398 autres personnes étaient décédées dans les 28 jours après avoir été testées positives pour le virus dimanche, portant le total britannique à 55 024.

Reportage supplémentaire de PA Media.