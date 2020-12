UNE

Un membre de l’Assemblée de Londres a été accusé d’avoir diffusé de la propagande anti-vaccination après avoir encouragé les gens à ne pas prendre le coup du Covid-19.

Dans un tweet, David Kurten a accusé le «MSM» – les médias grand public – de minimiser les effets secondaires du coup, et a déclaré qu’il ne le prendrait pas.

On pense que M. Kurten, qui gagne près de 60000 £ par an en tant que membre de l’assemblée du Heritage Party, faisait référence au vaccin Pfizer / BioNTech, qui a été approuvé pour une utilisation dans des pays comme le Royaume-Uni et les États-Unis après que les régulateurs ont constaté qu’il était 95 pour cent efficace.

Ses commentaires ont été vivement critiqués par ses collègues politiques londoniens, dont le candidat conservateur à la mairie, Shaun Bailey, qui les a décrits comme «irresponsables et imprudents».

Dans son tweet de lundi, M. Kurten a déclaré: “Je ne prendrai pas de vaccin expérimental Covid et je ne le recommande pas.”

Lors d’essais d’innocuité, la Food and Drug Agency des États-Unis a constaté que la proportion de ceux qui recevaient le Pfizer jab souffraient d ‘«effets indésirables graves» était de 0,6%, contre 0,5% dans le groupe placebo.

Plus tôt ce mois-ci, les personnes au Royaume-Uni ayant des antécédents de réactions allergiques importantes ont été déconseillées de recevoir le vaccin Pfizer, et des directives similaires ont été publiées aux États-Unis.

Len Duvall, chef du groupe travailliste à l’Assemblée de Londres, a déclaré que M. Kurten, un ancien professeur de chimie, «agissait de manière irresponsable».

Il a déclaré au Standard: «Qu’en est-il des dizaines de milliers de personnes qui ont perdu la vie et des milliers d’autres qui mourront si elles ne prennent pas le vaccin?

«Personne n’est obligé de se faire vacciner et la liberté de choix est importante. Mais il devrait garder ses opinions pour lui-même plutôt que de penser qu’il sait mieux que les experts.

M. Bailey a déclaré: «Je suis horrifié par ce tweet diffusant de la propagande anti-vac sur Twitter. C’est irresponsable et imprudent – et surtout, cela met en danger des vies et des moyens de subsistance.

“Nous devons tous jouer notre rôle pour vaincre ce virus. Le vaccin nous permet de maîtriser Covid-19 et nous permet de relancer notre économie.”

Le 21 décembre, Boris Johnson a révélé que plus de 500 000 personnes au Royaume-Uni avaient reçu le vaccin Pfizer.

M. Kurten est un ancien candidat parlementaire de l’UKIP qui a quitté le groupe en janvier pour fonder le Heritage Party. Le Standard a essayé de le contacter pour commenter.

Le site Web du Heritage Party se lit comme suit: “Nous défendons la liberté d’expression et la liberté, les valeurs familiales traditionnelles et la responsabilité financière.”

Selon le tableau de bord Covid du gouvernement, 21 286 personnes étaient hospitalisées avec un coronavirus le 22 décembre. C’est un peu moins que les 21 683 enregistrés le 12 avril.

Les 7 918 appels reçus par London Ambulance Service (LAS) le 26 décembre ont augmenté de plus de 2 500 par rapport aux 5 217 reçus le même jour l’an dernier, et les médecins reçoivent le soutien d’autres services d’ambulance du Sud.

LAS a déclaré dans un communiqué: «À l’instar des organisations du NHS à travers le pays, la demande pour nos services a fortement augmenté au cours des dernières semaines et nous prenons maintenant jusqu’à 8 000 999 appels par jour, contre 5 500 lors d’une journée« chargée »typique.

«Nos collègues des services d’urgence sont également sous pression pour recevoir nos patients aussi rapidement que possible.»