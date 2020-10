Un employé d’une compagnie aérienne qui a récemment volé à bord de l’avion de campagne du candidat démocrate à la présidence Joe Biden a été testé positif pour le coronavirus. La personne est la troisième personne connectée à la campagne de Biden à être testée positive. Plus tôt jeudi matin, l’ancien vice-président de campagne a annoncé un proche conseiller de son colistier, le sénateur californien Kamala Harris, testé positif, ainsi qu’une autre personne travaillant dans l’avion.

Le test positif de l’employé de l’avion est intervenu après les efforts de recherche des contacts qui ont commencé après l’annonce des deux premiers cas, rapporte l’Associated Press. L’employé était dans l’avion pour les voyages de Biden en Ohio et en Floride plus tôt cette semaine. La personne est entrée dans l’avion par l’arrière et s’est assise loin de Biden. Malgré les annonces, l’événement de la mairie de Biden avec ABC News à Philadelphie s’est déroulé comme prévu. La responsable de la campagne, Jen O’Malley Dillon, a déclaré qu’aucune des personnes testées positives n’avait été en contact étroit avec Biden.

Dans une longue déclaration, la responsable de la campagne de Biden, Jen O’Malley Dillon, annonce que deux personnes impliquées dans la campagne ont été testées positives pour Covid, y compris la directrice des communications de Kamala Harris. pic.twitter.com/0PNR4USZYy – DJ Judd (@DJJudd) 15 octobre 2020

O’Malley Dillon a déclaré jeudi matin qu’aucune des deux premières personnes testées positives n’avait été en contact étroit avec Biden ou Harris dans les 48 heures précédant leur test positif, rapporte The Hill. Les candidats n’auraient pas à se mettre en quarantaine, mais le voyage de Harris a été annulé jusqu’à dimanche “par prudence et conformément à l’engagement de notre campagne aux plus hauts niveaux ou à la précaution”. Harris continuerait les événements de campagne virtuels pour le reste de la semaine, a déclaré O’Malley Dillon.

La directrice des communications de Harris, Liz Allen, et un «membre d’équipage de conduite non membre du personnel» ont été les deux premières personnes connectées à la campagne Biden à être testées positives. La campagne a appris le test positif mercredi soir. Ils étaient derniers sur un vol avec Harris le 8 octobre, mais ont été testés négatifs avant et après le vol. Harris elle-même a été testée négative pour la dernière fois mercredi et sera à nouveau testée jeudi, selon la campagne. Biden a également été testé négatif pour la dernière fois mercredi.

La réponse à la première épidémie connue du virus de la campagne Biden contraste fortement avec la campagne du président Donald Trump. Trump a lui-même été testé positif au coronavirus plus tôt ce mois-ci, et la Maison Blanche a souvent donné des informations contradictoires sur les tests. Trump continue également de parler devant de grandes foules, dont beaucoup ne portent pas de masque facial ou ne suivent pas les directives de distanciation sociale. La campagne de Biden applique strictement les masques et la distanciation sociale lors de ses événements. Jeudi, O’Malley Dillon a crédité leurs protocoles stricts pour les avoir aidés à identifier rapidement l’épidémie. «C’est grâce aux protocoles que nous avons mis en place que nous avons pu obtenir ces informations, que nous avons pu identifier ce qui se passe ici», a-t-elle déclaré.