La belle actrice australienne blonde Margot Robbie qui donne vie à Harley Quinn dans “Birds of Prey” est apparu en train de profiter de la plage dans un maillot de bain séduisant que portait par coïncidence l’un des chefs d’orchestre de télévision les plus aimés du Mexique, Galilea Montijo.

Margot Robbie a commencé sa carrière d’actrice depuis 2007, même si elle a eu l’occasion de participer à de grands projets, les plus récents sont ceux avec lesquels ses fans l’identifient immédiatement, son interprétation de Harley Quinn est devenue l’une des les personnages préférés du monde.

Bien qu’à un moment de sa vie, son talent ait été remis en question, non seulement par certains internautes mais aussi par d’autres grandes personnalités comme Jim Carrey, car elle est extrêmement belle, le modèle idéal blonde typique, aux yeux bleus et charismatique, elle a toujours été associé à ces types de caractères avec maladresse, cependant Margot Robbie a réussi à montrer que son talent dépasse de loin sa beauté évidente.

Une autre chose qui a retenu l’attention de certains internautes est le fait qu’elle n’a pas une silhouette sinueuse comme d’autres célébrités du show business et des mannequins Instagram, en fait elle est mince mais il y a ceux qui disent “elle a tout à sa place”, car Ses followers sont la femme parfaite, quelque chose qu’ils lui font continuellement savoir sur leurs réseaux sociaux ou partout où leurs photographies apparaissent.

Il y a quelques années le 16 juillet 2016 une photo a été partagée sur Twitter où elle apparaît très heureuse en sortant de l’eau vêtue d’un maillot de bain deux pièces, apparemment le dessin est tissé, il a plusieurs couleurs donc grâce à son peau blanche Margot Robbie semble spectaculaire.

Quant à Galilea Montijo, qui fait partie des animateurs de l’émission matinale Hoy, en plus d’être actrice, elle est aussi mannequin et présentatrice de télévision, elle a commencé sa carrière depuis 1993, ses premières apparitions ont été dans des concours de beauté, plus tard elle s’est aventurée dans les telenovelas et petit à petit a été intégré comme une foule de programmes télévisés.

Elle travaille sur Hoy depuis quelques années, mais en même temps, elle a collaboré en tant que présentatrice à d’autres programmes tels que Pequeños Gigantes, grâce à son charisme et sa personnalité. Galilea Montijo Il a rapidement réussi à gagner l’affection des téléspectateurs en plus de son sens évident de la mode, que l’on voit constamment s’exhiber sur ses réseaux sociaux.

C’est aussi via Twitter qu’une image de la belle Jalisco portant le même maillot de bain que l’actrice australienne a été partagée, la seule chose différente est la couleur, celle que porte Galilea Montijo varie de certaines couleurs, en plus ce n’est pas qu’une image mais plusieurs dans une seule publication.

La publication dans laquelle il apparaît Galilea Montijo Il a été partagé le 6 mars 2017 également sur le service de microblogging.

Ce n’est pas la première fois que deux grandes célébrités qui, même si elles ne se connaissent peut-être pas, coïncident avec des vêtements, il y a quelques mois, Thalia et Eiza González portaient également une robe noire aux détails assez similaires.

La chose intéressante ici est que Galilea Montijo est une femme aux courbes prononcées contrairement à Margot Robbie qui est un peu plus élancée et délicate, les deux pièces du maillot de bain dans les deux étaient splendides.

Il est intéressant de retrouver ces cas sur les réseaux sociaux, comme mentionné ce n’est pas le seul et ce ne sera peut-être pas le cas dans le futur.

