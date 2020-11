Chick-fil-A a ramené ses deux plats de saison au début du mois, donnant aux fans de la chaîne de restauration rapide une autre chance d’essayer le Milkshake aux chips de menthe poivrée et la soupe tortilla au poulet. Les deux offres ne seront disponibles que pendant une courte période dans les restaurants participants. Certains magasins vendront également des articles de Noël Chick-fil-A en édition limitée.

Le lait frappé à la menthe poivrée a été introduit en 2008 et est devenu un favori des fans depuis. Le milkshake est filé à la main, combinant la glace Chick-fil-A avec des chips de dos à la menthe poivrée, de la crème fouettée et une cerise. La soupe tortilla au poulet a été ajoutée aux menus pour la première fois en 2012. La soupe comprend du poulet râpé, des haricots blancs et noirs, une base crémeuse blanche et un mélange de légumes et d’épices.

«Chaque famille a son propre ensemble de traditions de vacances, et le lait frappé à la menthe poivrée et la soupe de tortilla au poulet sont devenus des traditions annuelles pour nos invités Chick-fil-A», Leslie Neslage, directrice du menu et de l’emballage chez Chick-fil-A, Inc , a déclaré dans un communiqué le 17 novembre. “Pendant une année où la façon dont nous célébrons peut sembler un peu différente, nous espérons que ces deux favoris de la saison aideront à apporter une touche de familiarité.” Chick-fil-A a également publié un guide des cadeaux de vacances 2020 décrivant tous les cadeaux spéciaux que les fans peuvent obtenir dans certains restaurants. Le 17 novembre, Chick-fil-A a également lancé la campagne annuelle de Noël Gift of Hope pour encourager les téléspectateurs à partager des messages d’espoir avec leurs proches.

Un restaurant Chick-fil-A à Athènes, en Géorgie, a décidé que l’ajout de deux articles de vacances au menu n’était pas suffisant. L’emplacement du 3637 Atlanta Highway a été décoré de près d’un demi-million de lumières dans le cadre de son initiative #LightOfAthens. Alex Clark a déclaré à la WFLA qu’il avait créé l’exposition pour «répandre l’espoir et créer des traditions familiales». Cependant, en raison des restrictions de pandémie de coronavirus, les clients ne peuvent aller chercher de la nourriture qu’au volant ou à emporter.

Chick-fil-A a également été mis à l’honneur cette semaine après qu’une vidéo TikTok montrant comment leurs pépites de poulet sont fabriquées est devenue virale. L’utilisateur de TikTok, dxxdxx7, a partagé d’autres regards dans les coulisses sur la façon dont la nourriture Chick-fil-A est préparée, avec beaucoup de surprise de voir le restaurant utiliser du poulet frais au lieu d’aliments surgelés et pré-préparés. “Honnêtement, j’avais peur de regarder ça parce que ces pépites sont la vie !! Mais je suis tellement soulagée qu’elles soient fabriquées à partir de rien”, a écrit une personne.

Bien que la nourriture de Chick-fil-A soit populaire, la chaîne reste l’une des plus controversées du pays. L’entreprise a longtemps été critiquée pour ses dons à des groupes anti-LGBTQ. En 2019, le président de Chick-fil-A, Tim Tassopoulos, a déclaré que l’entreprise cesserait de faire des dons à des organismes de bienfaisance ayant des positions anti-LGBTQ et soutiendrait plutôt des organismes de bienfaisance soutenant l’éducation et luttant contre la faim et le sans-abrisme. Son soutien passé aux groupes controversés continue de suivre l’entreprise, car beaucoup ont soulevé la controverse lorsque Chick-fil-A a annoncé son intention de soutenir les organisations à but non lucratif dirigées par les Noirs à la suite des manifestations contre le racisme sstémique.