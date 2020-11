Le message avec lequel Bad Bunny calme les fans après avoir été testé positif | Instagram

Le célèbre interprète portoricain Bad Bunny était l’un de ceux qui se sont récemment rencontrés, il a rejoint la liste des infections virales, après la publication de la nouvelle, c’est son équipe de presse qui a partagé avec ses fans son état de santé.

C’est la superstar du reggaeton lui-même qui a rapporté lundi dernier dans quelles conditions il se trouve actuellement quand on sait qu’il est l’un des porteurs du redouté Covid19.

Le reconnu de la American Music Awards 2020 a rapporté que “pour le moment ça fait du bien”, heureusement pour lui et tous ses fans.

L’interprète de chansons telles que “La Canción”, “Amorfoda”, “Vete”, “Ignorantes”, entre autres, a été l’un des moments forts de la cérémonie des La Academia Music Awards 2020 en se couronnant comme le “Favorite Male Artist”, Latino et Album latin préféré “.

Cependant, la présentation de l’artiste était virtuelle après qu’un communiqué publié par l’agence Lacoustyle a publié la nouvelle.

Le soir de la cérémonie, l’artiste a fait une présentation depuis son domicile de Los Angeles, en Californie, où il a remis le prix de «Favorite Female Artist -Latina».

Au début, le chanteur Benito Martínez Ocasio, qui se fait appeler artistiquement, “Mauvais lapin“Il avait planifié sa présentation en direct avec son succès mondial”Dakiti«Avec Jhay Cortez, une chanson qui a été classée numéro 1 dans les charts musicaux du monde entier, le coronavirus a toutefois interrompu les plans de l’artiste urbain.

Au moment où il se sent bien, il ne présente aucun symptôme majeur. Nous espérons que cela restera ainsi », a déclaré lundi son attachée de presse, Sujeylee Solá, à l’AP sans fournir plus de détails.

La star de genres tels que Latin trap et reggaeton a accepté les prix de chez lui et a remercié ses fans dans une combinaison d’anglais et d’espagnol, où il a également réitéré la grande présence des «Latinos».

A toutes les personnes qui m’écoutent, qui me soutiennent, qui croient en ma musique, tout ce que je fais est toujours pour vous. Les Latinos contrôlent le monde, je les aime, je les aime », dit-il.

Préparez votre talent d’acteur

En revanche, on savait que le natif de Vega, Baja à Porto Rico ferait partie du casting et serait l’un des producteurs du film “American Sole” lui-même, où d’autres personnalités comme l’Américain Kevin Hart et le basketteur Chris Paul se démarqueraient. a confirmé les médias Reforma.

Quelques autres noms qui sont mentionnés sont Pete Davidson, membre de la distribution de l’émission de télévision “Saturday Night Live”; O’Shea Jackson Jr, fils aîné du légendaire rappeur américain Ice Cube; Camila Mendes et le rappeur Offset.

Il sera sous la direction de Ian Edelman, reconnu pour son expérience diriger d’autres Portoricains, y compris Luis Guzmán dans « Portoricains à Paris ».

De la même manière, la star de la musique a également d’autres projets dont il a fait connaître, l’un d’eux sur Netflix alors qu’il était invité vedette de la troisième saison de “N @ rcos: México”, où il donnera vie à Arturo “Kitty” Páez qui fait partie du gang Ramón Arellano Félix.

Le reggaeton jouera un jeune homme riche de la haute société qui tombe entre les mains d’un cartel, les événements se situeraient dans les années 90 lorsque tout ce commerce de substances et de cartels a commencé à se mondialiser.

Quant aux lauréats de la cérémonie qui s’est tenue dimanche soir dernier, qui était présentée par Taraji P, Henson au Microsoft Theatre de Los Angeles.

Le prix le plus important de la soirée dans la catégorie “Artiste de l’année” a été décerné à Taylor Swift, qui a également ajouté le prix au “Clip vidéo de l’année” et “Artiste pop féminine”, elle est actuellement l’une des figures du médium qui a le record du plus grand nombre de récompenses AMA pour un seul artiste, autour de 32.