L’acteur Kumail Nanjiani a partagé un message pour les partisans du président Donald Trump après que le président ait perdu les élections de 2020 face au président élu Joe Biden. Après avoir vu des «gens de MAGA» se plaindre d’être «diabolisés», la star de la Silicon Valley a expliqué la grande différence entre son aversion pour les gens qui soutiennent Trump et leur aversion pour lui. Nanjiani a longtemps été un critique de Trump et a célébré la victoire de Biden, qui a été déclarée samedi.

“Voir beaucoup de gens de MAGA se plaindre d’être diabolisés”, a écrit Nanjiani dimanche. “Voici la grande différence. Je n’aimais pas les gens de MAGA à cause de leurs idées. Ils ne m’aimaient pas à cause de mon existence.” Les commentaires de Nanjiani ont reçu des centaines de réponses d’utilisateurs de Twitter et Nanjiani, un immigrant pakistanais qui a déménagé aux États-Unis à 18 ans, a expliqué sa position.

Une personne a suggéré à Nanjiani de tendre la main aux partisans de Trump, mais Nanjiani a renversé la situation. “Pourquoi mon fardeau est-il sur moi? Dites-leur de cesser d’être raciste”, a écrit Nanjiani. “Dites-leur d’arrêter de me dire de rentrer à la maison et de chier dans la rue. Dites-leur d’arrêter de m’appeler un terroriste et de dire que ma famille est en train de ruiner l’Amérique. Dites-leur de détester mettre les enfants dans des cages. Une fois que cela est fait, parlons-en. “

En règle générale, j’essaie de diaboliser les racistes, les fascistes, les homophobes et les fanatiques … mais ce n’est que moi. – WhatIfBarackOrHillarySaidIt 🚨JOE & KAMALA WIN! 🚨 (@IfBarack) 8 novembre 2020

Dans un autre tweet, Nanjiani a déclaré qu’il était important pour le pays de guérir parce que «le niveau d’animosité est absolument insoutenable». Les Américains doivent “trouver une voie à suivre” et “un moyen de pardonner”, mais cela doit commencer par les partisans de Trump “s’éloignant du racisme, du sexisme, de la xénophobie, de l’homophobie et de la haine de la différence”. Les tweets de Nanjiani sont survenus un jour après que les principaux médias ont projeté que Biden remporterait la présidence. Dimanche soir, Biden avait 279 votes au collège électoral, plus que les 270 nécessaires pour gagner, rapporte le New York Times.

Depuis une semaine, ils n’arrêtent pas de me dire qu’ils ne sont pas les plus haineux et que cet atout n’a pas inculqué la haine et la division dans ce pays. Je pense qu’ils sont tellement profondément en jeu, qu’ils ne peuvent pas voir la situation dans son ensemble. Je veux juste qu’ils voient l’image entière – Rae (@rae_navin) 8 novembre 2020

Une personne a noté que les partisans de Trump, dont beaucoup portaient son chapeau “Make America Great Again”, “ont choisi” de soutenir “la cruauté et la haine”. Ils “n’obtiennent pas [to] balayez cela sous le tapis au nom de la conciliation », a écrit l’utilisateur de Twitter.

La façon dont ils ont crié “Enfermez-la!” et “Fuck your sentiments!” étaient si humains et stimulants, j’attends toujours le film Hallmark dessus. – Dana Holtzbert (@DanaHoltzbert) 8 novembre 2020

Une personne a déclaré à quel point il était hypocrite de s’attendre à ce que les démocrates tendent la main aux partisans de Trump alors qu’ils n’avaient pas fait de même en 2016, après la défaite d’Hillary Clinton contre Trump. Au lieu de cela, ses partisans ont continué à scander “Enfermez-la” pendant les rassemblements de Trump. Certains portaient des chemises disant «F… tes sentiments».

peut-être que je suis démodé mais j’ai tendance à diaboliser les racistes – Luke Stander (@hailzorpbuddy) 8 novembre 2020

Un autre partisan démocrate a souligné les différences entre la gauche et la droite. “Ils ont applaudi lorsque Trump a suggéré de ne pas donner de financement aux États bleus pendant une pandémie mondiale, ils veulent que je meure et je veux leur donner une éducation et des soins de santé gratuits”, a écrit la personne.

Je suis vraiment désolé que vous ayez dû faire face à ce genre de comportement. Votre grâce, même après un tel traitement, est admirable et parle de la force intérieure. – Kumail Nanjiani (@kumailn) 8 novembre 2020

Les tweets de Nanjiani sont devenus un lieu où certaines personnes ont pu partager le racisme qu’elles ont vécu au cours des quatre dernières années. Une personne a déclaré avoir reçu une balle de tennis sur laquelle était écrit le mot «bombe» parce que quelqu’un avait découvert qu’il était libanais. Nanjiani a tendu la main et s’est excusée auprès de la femme pour avoir vécu cela.

Comment allons-nous procéder? Commencez par Biden en mettant l’accent sur le racisme, Kamala sur le sexisme. Alors j’espère que cela mène à l’anti-xénophobie / homophobie et que ceux-ci conduisent à la diminution de la haine. Cependant, près de 50% des États-Unis ont voté pour la haine, il y aura donc beaucoup de haine secrète. – C Sulz (@CLSulzberger) 8 novembre 2020

“Je n’ai aucune obligation, morale ou autre, de jouer gentiment avec des gens qui sont contre mon existence même. Pourquoi devrais-je respecter quelqu’un qui manque de respect fondamental pour moi?” une personne a écrit. Un autre a suggéré comment Biden pourrait s’attaquer au fossé entre les partisans de Trump et les démocrates.

