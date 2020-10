Vous étiez un grand guerrier combattant jusqu’au dernier moment. Pour moi c’est très difficile de te laisser partir, tu étais mon père dans tous les sens du mot, tu n’as jamais cessé de prendre soin de moi et de m’aimer, merci de m’apprendre que la vie se vit toujours avec amour, j’ai grandi en t’admirant et tu as été celui qui m’a motivé à réaliser mes rêves et sois ce que je suis maintenant

Grettell Valdez

Il a continué avec son hommage sous forme de texte à travers le réseau social et a écrit que Forgeron Il a toujours été son exemple à suivre non seulement personnellement, mais aussi professionnellement: “Votre talent sur scène a été mon meilleur exemple, je vous aime, vous me manquerez beaucoup, mais je sais que nous nous reverrons.”

Valdez Il a également voulu rendre toutes les attentions qu’ont eues les personnes qui ont montré leur solidarité à cette époque: “Je suis infiniment reconnaissant pour vos échantillons d’amour inconditionnel pour moi et ma famille, ils ne savent pas à quel point c’est agréable de les lire, leur donnant un amour pur en cette période difficile Je les aime!”.

L’actrice a partagé qu’en plus de cette tristesse de perdre l’homme qui lui a appris beaucoup de ce qu’elle sait en grandissant, maintenant elle est aussi très inquiète car sa famille n’a pas à payer la facture d’hôpital qui a été très élevée et c’est pourquoi elle a demandé de l’aide. ses disciples.