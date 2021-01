Les conditions glaciales dans la majeure partie de l’Angleterre, du Pays de Galles et dans certaines parties de l’Écosse pourraient durer jusqu’à lundi, les gens étant avertis de se méfier des blessures causées par des glissades et des chutes sur des surfaces glacées, des conditions de conduite dangereuses et des retards dans les transports en commun.

Des zones du nord-ouest de l’Écosse pourraient connaître des inondations localisées en raison d’une forte vague de pluie qui devrait s’installer dimanche.

Cela fait suite à une vague de froid qui a balayé le Royaume-Uni depuis le début de la nouvelle année.

Brouillard ce matin à Warwick

Une prévision sur le site Web du Met Office indiquait que samedi verrait un «départ glacial, puis un peu de soleil, mais aussi des zones de nuages ​​bas et de brouillard lents à se dissiper dans le sud».

Il a ajouté: “Plus nuageux dans le nord avec des pluies occasionnelles et du grésil par endroits au début.”

Météo d’hiver à Country Durham samedi

Il a déclaré que dimanche serait «principalement sec dans le sud et deviendrait progressivement moins froid» et «instable dans le nord avec de la pluie et de la neige parfois, plus lourde à l’ouest et s’étendant progressivement vers le sud».

Ben Aldous, du RAC, a déclaré: «Le brouillard, la glace et à certains endroits la neige sont les ennemis des conducteurs.

«Afin d’éviter de tomber sous le coup des conditions, il est important que les automobilistes adaptent leur style de conduite aux conditions.

«Être plus doux sur l’accélérateur et les freins, et ralentir en particulier sur les routes rurales ou non goudronnées peut aider à assurer un voyage sûr et sans problème.»

Il a également exhorté les conducteurs à vérifier que leurs pneus ont beaucoup de bande de roulement et sont correctement gonflés et que les pare-brise sont «complètement débarrassés de la glace et de la neige».