Les fans de Narcos ont des raisons d’être excités, car Narcos: Mexico a officiellement été renouvelé pour la saison 3 sur Netflix. Selon The Hollywood Reporter, la nouvelle saison amènera l’histoire rétro dans les années 90 et verra Scoot McNairy revenir en tant qu’agent de la DEA Walt Breslin, tandis que Diego Luna – qui a joué le véritable chef du cartel de Guadalajara Miguel Ángel Félix Gallardo – ne le fera pas. .

Notamment, la saison 3 de Narcos: Mexico aura un autre grand changement, celui-ci venant des coulisses. Le showrunner Eric Newman se retire et le co-créateur de la série Carlo Bernard intervient pour pourvoir le poste. Dans un communiqué, Newman a déclaré: “Je suis reconnaissant pour mes cinq années à la tête de Narcos et Narcos: Mexique, et immensément fier de ce que cette équipe spectaculaire a accompli avec ces émissions.” Il a ajouté: “Quand nous avons commencé cette entreprise – faire un spectacle en deux langues, dans un pays qui n’avait jamais vu ce genre de production – cela semblait insensé.”

Newman a poursuivi: “Mais Netflix a alors vu son potentiel et leur confiance en nous n’a jamais faibli. Carlo Bernard est la première personne à qui j’ai parlé de ce projet, il y a plus de 10 ans, et je suis extrêmement heureux de quitter le pilotage de la troisième saison de Narcos: le Mexique entre ses mains extrêmement compétentes. ” THR a noté que Newman a récemment signé un accord global avec Netflix et qu’il passera son temps à développer d’autres projets.

Cet empire ne fait que se renforcer. Narcos: le Mexique revient pour la saison 3. pic.twitter.com/Ps9znTXWlz – Narcos (@NarcosNetflix) 28 octobre 2020

Narcos: Mexico est une série compagnon de la série originale Narcos, qui se concentre sur l’histoire du chef de file colombien de la drogue Pablo Escobar. À ce jour, il y a cinq saisons dans la franchise Narcos: trois à Narcos et deux à Narcos: Mexique. La saison 3 de ce dernier marquera la sixième saison du spectacle au total.

Dans ses précédents commentaires sur la direction de l’émission, Newman a déclaré à THR: “Vous pouvez considérer la première saison du Mexique comme une consolidation du pouvoir et la deuxième saison comme son érosion – et ce qui vient à sa place, c’est le chaos. le chapitre mexicain de Narcos comme une accélération dans le chaos, la fin de la saison deux est vraiment là où nous devenons détachés. Nous dérapons hors de contrôle, et où cela mène est notre cadeau incroyablement sanglant. Pour le moment, il n’y a pas de mot officiel sur le moment où la saison 3 de Narcos: Mexico peut être diffusée.