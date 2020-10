Blue Microphones, filiale de Logitech, a annoncé une nouvelle édition spéciale World of Warcraft de son microphone Yeti X. En plus d’un jeu de couleurs or et gris inspiré du MMORPG, le microphone USB comprend également une foule d’échantillons audio tirés de la prochaine extension du jeu Shadowlands et des effets de modulation de la voix qui, selon Blue, vous feront ressembler à l’assortiment d’orcs du jeu. , diablotins et gnomes, et plus encore.

Ces effets audio inspirés de WoW sont accessibles via le logiciel Blue Voice de la plate-forme G Hub de Logitech, qui vous permettait auparavant d’ajuster l’égalisation de votre voix et d’appliquer divers effets. Selon Logitech, le logiciel facilite «l’obtention d’une qualité sonore professionnelle en continu». Mais maintenant, avec sa nouvelle édition spéciale WoW, vous pouvez également l’utiliser pour vous faire ressembler à un murloc garbling ou même au roi-liche lui-même.

Le Yeti X a été annoncé l’année dernière

Sous la palette de couleurs et les fonctionnalités de l’édition spéciale, le nouveau microphone semble être fonctionnellement identique au Yeti X annoncé l’année dernière. Il est plug-and-play sur Windows et Mac, et il y a un bouton de commande multifonction pour régler les niveaux de gain ou basculer entre les modes entouré d’un anneau LED pour afficher votre niveau exact. Dans une belle tournure, l’édition spéciale du microphone utilise des conceptions de runes Warcraft pour ces LED.

Le nouveau microphone en édition spéciale coûtera 199,99 $ (189,99 £), une prime relativement faible par rapport à l’original de 169,99 $. Il devrait être mis en vente plus tard ce mois-ci.