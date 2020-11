R

Le milieu de terrain de la République d’Irlande, Alan Browne, a été testé positif au coronavirus après avoir joué contre l’Angleterre à Wembley la nuit dernière, cela a été confirmé.

La Fédération irlandaise de football a annoncé vendredi matin qu’aucun autre membre de l’équipe ou du personnel n’avait été testé positif et qu’il n’y avait pas d’autres contacts étroits du joueur de Preston, qui a joué les 90 minutes complètes de la victoire amicale 3-0 de l’Angleterre.

Une déclaration disait: “La Football Association of Ireland peut confirmer que le milieu de terrain irlandais Alan Browne a été testé positif au COVID-19

“Il n’y a pas de contacts étroits du joueur et le reste du staff et de l’équipe ont été testés négatifs avant l’UEFA Nations League de dimanche contre le Pays de Galles à Cardiff.”

Les joueurs et le personnel anglais ont été testés ce matin et les Three Lions sont convaincus qu’il n’y aura aucune incidence sur leur planification et leur préparation avant le match de la Ligue des Nations de dimanche à Beglium, les protocoles de retour au jeu ne considérant pas les joueurs adverses dans les matchs comme des contacts étroits. Les résultats des tests sont attendus dans les 24 heures, ce qui signifie qu’ils pourraient arriver plus tard dans la journée.

en relation

Conor Coady s’est déjà retiré de l’équipe après avoir été identifié comme un contact étroit d’une personne qui a été testée positive et, selon les directives du gouvernement, s’isole maintenant. Le défenseur des Wolves a renvoyé deux tests négatifs dans le cadre du protocole FA et UEFA mais n’a pas d’autre choix que de s’isoler.