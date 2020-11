D’être un paria la saison dernière, Ndombele s’est établi dans l’équipe première de Mourinho et il pourrait commencer le match de la Ligue Europa jeudi soir contre Ludogorets après que l’entraîneur a déclaré que les Spurs avaient raté le milieu de terrain lors de la défaite au Royal Antwerp la semaine dernière.

Mourinho a déclaré: “En ce moment, je suis heureux [with him]. Je pense toujours qu’il peut faire mieux. Son potentiel est énorme.

“Est-ce qu’il va bien? Oui. Suis-je content de lui? Oui, je suis content de lui mais je pense toujours qu’il peut faire plus.”

“Il peut être plus en forme, il peut nous donner 90 minutes sans problème. Il peut être meilleur que lui.

“Bien sûr, il est heureux parce qu’il joue, je suis heureux parce qu’il fait des choses importantes.

«Parfois, les gens ont besoin de temps pour s’adapter. C’était le cas même lorsque je suis venu à Tottenham.

«Je lui disais juste de rester calme et d’être patient et juste de travailler sur l’entraînement et d’essayer de comprendre tout le monde ici.

“[I said:] “Peut-être que cette année ne sera pas géniale pour vous mais tout le monde sait que vous avez du talent et que vous l’avez montré par le passé et si vous êtes venu ici c’est parce que tout le monde vous a vu jouer”.

“Vous pouvez voir que cette année, il est très heureux de faire partie de l’équipe et il fait preuve de beaucoup de qualité sur le terrain.

“Tous les joueurs sont heureux d’avoir Tanguy sous cette forme et je pense qu’il va même s’améliorer au cours de la saison, mais ce qu’il fait et montre est bon pour le moment.

Le compatriote Moussa Sissoko a joué le rôle de “ grand frère ” de Ndombele aux Spurs

“Ce n’est pas une personne différente mais il est juste plus ouvert avec tout le monde [now]», A ajouté Sissoko.

«Parce que l’année dernière c’était compliqué pour lui ici et quand les choses sont difficiles et que vous ne parlez pas la langue, il est difficile de s’ouvrir et de parler avec tout le monde.

“Cette année, il est totalement différent. Peut-être parce qu’il joue bien et que son anglais s’améliore beaucoup pour qu’il puisse parler aux joueurs dans les vestiaires.

“Il rit et plaisante avec tout le monde. C’est bien, c’est ce que nous voulions voir.”

