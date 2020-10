Le millionnaire “jumeau” de Luis Miguel que personne ne connaît | Instagram

L’existence de ce qui semble être un membre de plus de la famille du chanteur Luis Miguel a été récemment annoncée, “Andres Rey“Qui est devenu très important ces derniers mois en raison de la grande ressemblance avec le” Soleil “, et la grande fortune qu’il a, soulignent-ils, pourrait même être plus grande que celle de l’artiste lui-même.

Il vit une vie complètement éloignée des médias, à tel point que l’on savait peu ou rien de son existence, cependant, ils disent qu’il est comme le frère «jumeau» du soi-disant «Sol de México» en raison de la grande ressemblance physique qu’ils partagent tous les deux.

Une autre caractéristique qui ressemble au membre le plus célèbre du clan des héritiers de Luis Rey est qu’Andrés mène une vie de millionnaire et même jusqu’à ce point peut-être l’est-il déjà plus que son propre frère célèbre.

Lors de la révélation de son identité, les internautes ont remarqué la grande ressemblance physique avec le chanteur puisque selon à quoi ils ressemblent “deux gouttes d’eau” se réfèrent à certains commentaires.

Il est à noter que la famille de Luis Miguel Ils ont suivi des chemins très différents et le seul avec lequel le célèbre vit fréquemment est avec son frère Alejandro Basteri, car le jeune frère Sergio, bien qu’il vive également loin des médias, a toujours été connu de son existence, encore plus après avoir révélé le biosérie de l’artiste.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Il est très probable que Luis Miguel ne garde aucun lien avec Andrés au-delà de la relation que les médias eux-mêmes ont entrelacée.

De son côté, le double de l’artiste qui se fait appeler Andrés Urrustarazu, surnommé “Andres Rey“, est né le 12 août 1971 à Lomas de Zamora, en Argentine, il fait partie de ceux qui auraient officiellement remplacé l’artiste mexicain dans certaines de ses présentations.

C’est dans les années 90 qu’il a fait ses débuts grâce à Luisito Rey, ils se sont tous deux rencontrés à l’hôtel Dos Reyes à Mar de Plata, c’est ainsi qu’a commencé l’histoire du double de l’artiste Luis Miguel, histoire connue de très peu de fans de l’interprète de “La inconditionnel”.

Selon des photographies récentes que “Andrés Rey” lui-même aurait partagées, elles ont permis de connaître plus en profondeur des détails sur sa vie, c’est grâce à laquelle les utilisateurs ont pu apprécier la vie excentrique qu’il mène.

Dans certains d’entre eux, vous pouvez voir le «frère jumeau» du chanteur voyager en jet privé, en limousines, assister à des événements de personnalités très importantes de la société, séjourner dans des complexes hôteliers et porter des marques exclusives. Au total, divers privilèges dont l’artiste Luis Miguel a l’habitude de jouir particulièrement dans sa scène la plus opulente.

À travers certaines pages Instagram, vous pouvez découvrir quelques détails sur la vie du double de Luis Miguel, cependant, une vidéo partagée sur YouTube révèle dans la voix de l’acteur lui-même comment son expérience d’imitation du “Soleil du Mexique” a été.

À travers cette vidéo partagée par la chaîne El Trece, vous pouvez voir la ressemblance physique indiscutable avec l’artiste, qui l’a amené à devenir son double.

L’acteur est plus jeune que l’interprète mexicain, cependant, les deux partagent des caractéristiques étonnamment similaires, sa taille est de 1,83 cm, environ 5 cm de plus que l’artiste lui-même, cependant, ses yeux, la façon de réparer son cheveux, ses traits pourraient facilement être confondus avec “Luismi”.

Depuis sept mois, il n’a pas joué le célèbre chanteur d’origine portoricaine naturalisé au Mexique, ceci en raison de la pandémie qui a empêché certaines présentations, cependant, il a eu recours à des vidéos personnalisées en Zoom et à divers outils technologiques à partir desquels dans ce contexte difficile le l’industrie du divertissement a pu en profiter.

Selon ce qui a été révélé, ce serait depuis une ferme de sa propriété que “Andrés Rey” passe la séquestration avec sa famille alors qu’il peut reprendre les présentations.

Vous pouvez également lire que Luis Miguel doutait d’être le père du fils d’Aracely Arámbula

Apparemment, ce n’est qu’à quatre reprises qu’il a pu voir l’interprète, il a souligné qu’il définit même comme quelqu’un de sensible, honnête et timide. De telles déclarations auraient été recueillies pour le Clarín, malgré le fait que, d’après ce que l’on sait, il est connu comme un musicien au caractère «arrogant» dans ses nombreuses présentations.