Le ministre du gouvernement James Brokenshire prend congé pour se faire opérer sur une tumeur pulmonaire.

Le ministre de la Sécurité a reçu un diagnostic de cancer du poumon il y a deux ans, ce qui a nécessité une intervention chirurgicale pour retirer le lobe supérieur de son poumon droit.

Mais il a dit, «frustrant», il y avait eu une récidive d’une tumeur dans le même poumon.

Le député Old Bexley et Sidcup a déclaré qu’il était «entre de bonnes mains», l’équipe du NHS s’occupant de lui et «restait positif».

Il a dit qu’il était «béni d’avoir l’amour» de sa femme Cathy et de ses trois enfants «pour me soutenir à travers cela».

Le Premier ministre Boris Johnson a déclaré que ses pensées allaient à M. Brokenshire et à sa famille, ajoutant: «Je vous souhaite tout le meilleur pour votre traitement et j’ai hâte de vous accueillir à nouveau dans l’équipe bientôt.»

La directrice ministérielle de M. Brokenshire, la ministre de l’Intérieur Priti Patel, a déclaré qu’elle était «attristée» par la nouvelle.

«Toutes mes pensées et mes prières vont à James et à sa famille pendant cette période», dit-elle.

«Tous les collègues du gouvernement envoient à James notre amour et nos meilleurs vœux et nous avons hâte de le revoir bientôt.

Le dirigeant syndical Sir Keir Starmer a tweeté: «Je vous souhaite tout le meilleur pour votre traitement, James. Guérissez bientôt.”

La chef adjointe du Labour, Angela Raynor, a déclaré: «Je suis vraiment désolée d’entendre cela James. Je vous souhaite à vous et à votre famille tout le meilleur et espère de bonnes nouvelles pour vous. Prenez soin de vous et je sais que le NHS prendra soin de vous.

L’ancien dirigeant libéral démocrate Tim Farron a déclaré: «Je suis désolé d’entendre cela James. Prier pour un rétablissement complet et rapide. »

M. Brokenshire a été élu pour la première fois au Parlement en 2005 en tant que député de l’ancienne circonscription de Hornchurch et a également occupé le poste de secrétaire au logement sous l’ancien Premier ministre Theresa May.