UNE

Le ministre du CABINET a déclaré aujourd’hui qu’il était «raisonnablement optimiste» qu’un accord sur le Brexit serait conclu dans quelques jours.

On pense que des progrès ont été accomplis pour parvenir à un accord sur le commerce équitable dans le cadre des discussions sur les «règles du jeu équitables» et sur la gouvernance, bien que les deux parties soient encore considérées comme assez éloignées sur la ligne de pêche.

«Je suis toujours raisonnablement optimiste», a déclaré M. Jenrick à Sky News au milieu des spéculations selon lesquelles un accord pourrait être annoncé dès demain.

«Il y a toujours les mêmes points graves de désaccord», a-t-il ajouté.

«Pour le moment, les progrès sont insuffisants. Ce n’est pas un accord auquel le premier ministre pense pouvoir nous signer.

Boris Johnson et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont eu plusieurs discussions dans le but de résoudre les difficultés restantes, et le langage est devenu beaucoup plus optimiste.

Même si un accord est conclu, l’économie de la Grande-Bretagne devrait être endommagée par l’accord de libre-échange de type canadien, bien que quitter l’UE donnera au Royaume-Uni un plus grand contrôle sur ses frontières.

Le chancelier Rishi Sunak n’a pas publié d’estimation mise à jour de l’impact d’un accord de libre-échange de type canadien, mais une analyse du Trésor en 2018 a estimé que c’était un coup de 6,7% sur le PIB sur 15 ans.

La période de transition se termine le 31 décembre et les ministres ont souligné qu’il n’y aurait pas de prolongation.

Le négociateur en chef de l’UE, Michel Barnier, a déclaré hier que le bloc européen faisait un «dernier effort» pour conclure un accord commercial.

Cependant, il a déclaré lors d’une réunion des ambassadeurs de l’UE à Bruxelles que la dernière offre du Royaume-Uni sur le partage des prises de poisson dans les eaux britanniques à partir de 2021 était «totalement inacceptable», selon des sources.

Interrogé sur l’existence d’un lien entre l’action du président français Emmanuel Macron pour fermer la frontière avec la France après la découverte de la souche mutante de Covid-19 au Royaume-Uni – et les négociations sur le Brexit -, M. Jenrick a déclaré: “J’espère que non.”

Il a tweeté: «Nous avons oublié à quoi ressemblent les frontières. Certains pensaient qu’ils resteraient ouverts avec ou sans l’UE. Ils vont maintenant commencer à comprendre ce que signifie vraiment quitter l’UE. »

