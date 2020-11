Le mannequin Ana Cheri allume des filets avec un minuscule déshabillé | Instagram

Modèle américain et femme d’affaires Ana Cheri Il a montré une tenue inhabituelle, que nous pourrions dire coquette mais en même temps tendre, avec seulement quelques bandes, il a sûrement causé plus que des soupirs chez chacun de ses abonnés sur son compte Instagram officiel.

Ana Cheri fait partie de la guilde des célébrités qui a une page exclusive de contenu pour adultes, vous en avez probablement déjà entendu parler “OnlyFans”, sans aucun doute elle ravit continuellement l’élève de ses fans et abonnés audit contenu, le modèle en profite constamment Instagram pour promouvoir cette page à travers des vidéos où elle donne elle-même des instructions à suivre et à s’abonner.

Il y a eu trois vidéos qu’il a partagées à travers ses histoires sur Instagram, malgré le fait qu’elles soient supprimées un jour après leur publication grâce à Show News et son compte dans l’application, vous pouvez les voir autant de fois que vous le souhaitez.

Vêtue d’un déshabillé noir avec de fines bandes au bas de sa silhouette, Ana Cheri Elle était assise sur ce qui semblait être son lit, en haut elle décida de porter un pull légèrement court qui montrait une partie de sa silhouette depuis la taille, elle a choisi une tenue qui allie parfaitement innocence et passion.

Les images combinées de Ana Cheri Il était impossible de ne pas la voir extrêmement coquette mais en même temps très tendre, à cause de son visage angélique et du pull chaud qu’elle portait, cela évoquait ces deux émotions et sentiments chez tous ceux qui la voyaient, il est impossible de ne pas voir chacune d’elles encore et encore. des clips vidéo, surtout parce qu’ils sont assez courts.

Si vous voulez voir les vidéos d’Ana Cheri et cliquer sur le LIEN SUIVANT pour ne rien manquer, ravissez-vous du panorama qu’il vous offre.

En plus d’être un mannequin professionnel et une personnalité Internet, Ana Cheri est aussi une femme d’affaires, elle a une ligne exclusive de sportswear, cette idée est née après avoir commencé à être extrêmement populaire sur les réseaux sociaux, imaginant ainsi une entreprise ronde, car elle-même la modèle les vêtements et les vend, et est aussi un entraîneur de fitness, vous le saviez sûrement déjà.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

La mannequin américaine a actuellement 34 ans bien qu’elle n’ait pas une silhouette voluptueuse comme d’autres célébrités de l’environnement telles que Demi Rose, le célèbre mannequin britannique, ou encore le mannequin américain qui est également très reconnu Joselyn Cano auquel ses fans se réfèrent pour elle en tant que “The Mexican Kim Kardashian”, la vérité est que Ana Cheri Elle travaille dur et constamment, donc sa silhouette est également enviable pour être une sportive.

Bien qu’elle soit un peu plus âgée que les autres modèles Ana Cheri et qu’elle ait l’air extrêmement jeune, cela est probablement dû précisément à son régime alimentaire et à l’exercice constant qu’elle fait.

Cela vaut la peine de clarifier quelque chose d’essentiel et ce n’est pas parce qu’elle mange sainement qu’elle ne profite pas de certains sandwichs, elle a partagé de délicieuses recettes de certains snacks qui sûrement en les préparant vous ravira également votre palais avec certains d’entre eux sans aucun regret.

Actuellement sur son compte Instagram officiel, elle compte environ 12 millions 600000 abonnés sur son compte Instagram, depuis qu’elle a ouvert cette application, le modèle compte environ 2000 publications et il n’y a que 655 personnes ou comptes de l’application qu’Ana Cheri suit.

Récemment, une tendance est apparue chez des influenceurs comme elle, qui ont choisi de supprimer une grande partie de leur contenu sur les réseaux sociaux, heureusement cela n’a pas été le cas avec la belle mannequin et on espère qu’elle ne le fera pas pour continuer à voir ses photos, qu’elles soient nouvelles ou ancien.

A lire aussi: Petit diable coquet! Ana Cheri engage des réseaux avec un micro déguisement