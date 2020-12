La qualité et l’importance de Breaking Bad sont incontestables. Sa première en 2008 marquerait le début d’une série mouvementée et magnifique. En 2013, la production créée par Vince Gilligan se dit au revoir avec une magnifique clôture qui restera gravée dans l’imaginaire collectif.

Beaucoup de choses sont connues sur Breaking Bad, de meilleurs épisodes ou des détails surprenants. Mais il y a une histoire qui attire l’attention, notamment parce qu’elle implique Nick Fury lui-même. C’est comme ca, Le réalisateur légendaire du SHIELD était sur le point de faire une apparition dans Breaking Bad. L’idée serait venue de Samuel L.Jackson qui, comme nous le savons, est l’acteur qui donne vie à ce personnage clé dans l’univers cinématographique Marvel.

Albuquerque, Nouveau-Mexique

Le spectacle créé par Vince Gilligan a fait ses débuts en janvier 2008. Quatre mois plus tard, la phase 1 de l’univers cinématographique Marvel a débuté avec Iron Man, mettant en vedette Robert Downey Jr.En 2013, Breaking Bad avait un large public au bord du canapé dans sa cinquième et dernière saison. Dans le cas du MCU, la saga était en phase 2. Iron Man 3 est sorti en mai 2013 et Thor: The Dark World en novembre.

Maintenant bien, tous les fans de Breaking Bad savent qu’il a été tourné à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Que la beauté de ses plans et scènes, ainsi que les caractéristiques de son histoire, sont étroitement liées à ce lieu. Le plus drôle, c’est que l’idée du camée de Nick Fury dans Breaking Bad est arrivée lorsque Marvel a utilisé ses studios d’Albuquerque comme l’un des emplacements pour The Avengers. Ceci vers 2012.

En fait, ces études ont servi à différentes occasions à réaliser les scènes du mythique Helicarrier du SHIELD.Dans ces scènes, bien sûr, souvent notre vieil ami Nick Fury apparaît. C’était un de ces moments où Samuel L. Jackson s’est rendu compte que son voisin n’était rien de moins que la production de Breaking Bad. L’acteur a donc pensé que son personnage Nick Fury pourrait faire une apparition dans la série mettant en vedette Walter White..

Le camée de Nick Fury dans ‘Breaking Bad’ qui ne s’est pas produit

De loin, cette idée semble surprenante, voire séduisante. Les fans de Breaking Bad et Marvel se sont unis pour toujours. Cependant, comme c’est presque toujours le cas avec ces types d’histoires et d’initiatives, les parties de l’eau étaient les producteurs.

Selon l’histoire que Samuel L. Jackson lui-même a racontée dans une interview, son idée du camée dans Breaking Bad était pour Nick Fury d’entrer dans la mythique branche de Los Pollos Hermanos et de passer commande. Jackson a dit:

Je voulais juste commander une commande de trois pièces et épater les gens. Alors ils disaient “Wow, c’était lui?”

Bien sûr, tous les fans de l’univers cinématographique Marvel auraient identifié la célèbre superspy. Cependant, dans le même entretien, Jackson a déclaré que les producteurs avaient rejeté l’idée, bien qu’il ne soit pas clair s’ils étaient les producteurs d’AMC ou de Marvel..

On peut supposer qu’il se réfère à ses propres producteurs. Après tout, les droits des personnages de Marvel sont protégés avec beaucoup de zèle. Si tel est le cas, qui sait si Vince Gilligan et sa production auraient accepté un camée qui a tant attiré l’attention. Eh bien, peut-être que cela aurait distrait de la magnifique histoire qu’ils racontaient. Même si tout était une idée, c’est sans aucun doute une bonne anecdote. D’une part, nous aurions aimé voir cette proposition se réaliser, mais d’autre part nous avons la perfection d’une série comme Breaking Bad.

Les univers continuent

Comme nous le savons bien, l’univers de Breaking Bad s’est également élargi. En 2015, AMC a lancé le spin-off Tu ferais mieux d’appeler Saul dédié à l’histoire de Saul Goodman. Un prequel qui à ce jour a 5 saisons et dont nous aurons, apparemment, une de plus à fermer. De plus, en 2019, il a été publié Le chemin, avec l’histoire triste et libératrice de Jesse Pinkman après ce qui s’est passé dans le dernier épisode de Breaking Bad.

Pour sa part, l’univers cinématographique Marvel est sur le point de présenter sa phase 4. Dans ce 2020 compliqué, on pensait commencer par le premier film de cette étape: Veuve noire. Cependant, comme nous le savons, il a été retardé en raison de la pandémie de coronavirus. Cette bande a été replanifiée plusieurs fois, donc la dernière date fixée est la 7 mai 2021.

