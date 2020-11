Peter Jackson a trois Oscars, un Golden Globe et trois BAFTA à son actif, pour ne citer que quelques-unes de ses distinctions. De plus, en 2013, il a été nommé membre du prestigieux Ordre de Nouvelle-Zélande. ** Le réalisateur de 59 ans est plus que reconnu pour avoir réalisé, produit et co-écrit la légendaire trilogie du Seigneur des Anneaux. Ainsi que, bien moins aimée, la trilogie The Hobbit.

Cependant, Peter Jackson avait des débuts plus faciles; très loin des superproductions de sagas très importantes du genre fantastique, avec des collections de box-office millionnaires. C’est là que tu es Braindead, un surprenant film gore réalisé par le réalisateur néo-zélandais.

Marionnettes, gore et comédie, les débuts de Peter Jackson

Le premier long métrage de Peter Jackson date de 1987. Il s’agit de Insipidité (Bad Taste), qu’il a fait avec l’aide de ses amis et a été fait pendant son temps libre. Le tout jeune réalisateur de 26 ans a réalisé, produit et écrit ce film qui, au fil des années, est devenu un film culte.

Quelques années plus tard, en 1989, il a libéré Rencontrez les Feebles, un long métrage réalisé avec des marionnettes dans le style de Jim Henson. L’histoire est de la comédie, avec un humour plutôt noir que les critiques et le public accueillis. Avec les bénéfices de ce film, Peter Jackson a pu financer son prochain film, avec lequel il attirerait non seulement l’attention de l’industrie, mais serait classé comme réalisateur de films cultes: Braindead

‘Ta mère a mangé mon chien’

Avec ce sous-titre, Braindead était connu en espagnol, ainsi que Living Dead. Avec ce film, Peter Jackson obtiendra un grand succès et un nom au cinéma qui très peu de temps après porterait ses fruits à la pelle. Le film Braindead regorge d’humour, de sang-froid sans réserve et d’une histoire pleine d’esprit..

En plus de ce qui précède, Braindead regorge de références aux films d’horreur classiques et aux camées de Peter Jackson lui-même. Sa combinaison de comédie, d’humour et de sang-froid vraiment sanglant en a fait un incontournable pour le réalisateur avant son incursion dans les immenses studios hollywoodiens.

Rappelons que, peu de temps après la première de Braindead, Peter Jackson a réalisé le film Créatures célestes (Créatures célestes). Avec ce film de 1994, mettant en vedette Kate Winslet, il obtient sa première nomination aux Oscars. De plus, il a été nommé meilleur réalisateur cette année-là au Festival de Venise.

Puis vint The True Story of Cinema (Forgotten Silver) en 1995, qui en bref est un faux documentaire sur les aventures d’un cinéaste. Et plus tard, en 1996, il sortira The Frighteners, avec Michael J. Fox, dans lequel il revint à sa combinaison particulière de comédie, de science-fiction et de thriller.

Peu de temps après, il sera signé en tant qu’écrivain et réalisateur de l’adaptation cinématographique de l’inoubliable saga de Tolkien, Le Seigneur des Anneaux. Et comme le dit la phrase: le reste appartient à l’histoire. Qui aurait imaginé que ce très jeune néo-zélandais, réalisateur d’un des films gore et finançant ses films avec le produit du précédent, conquerrait l’univers complexe du cinéma fantastique et des fans de la saga Tolkien, battant des records dans le récompenses les plus prestigieuses de l’industrie et laissant une grande empreinte sur la culture populaire.

«Briandead»

Quoi qu’il en soit, Peter Jackson a progressivement formé son nom en tant que réalisateur. Au début, comme nous l’avons vu, avec une trilogie étrange et surprenante devenue un titre culte. Braindead versa dans son synopsis officiel:

La mère d’un jeune garçon est mordue par un singe rat de Sumatra. Il tombe malade et meurt, quelques instants plus tard, il revient à la vie, tuant et mangeant des chiens, des infirmières, des amis et des voisins.

L’article L’occasion à laquelle Peter Jackson, le réalisateur de «Le Seigneur des Anneaux», a réalisé un film gore a été publiée dans Hypertext.