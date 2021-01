Sabrina’s Hidden World a lancé sa quatrième et dernière saison. C’est un adieu doux-amer, un peu parce que nous disons adieu à un grand personnage, mais aussi à cause de la façon dont cela a été fait. Ici, nous passons en revue ce que nous pensions être le dernier volet du spectacle créé par Roberto Aguirre-Sacasa.

Nous vous rappelons que nous parlerons des trois premières saisons de The Hidden World of Sabrina, même si nous ne ferons pas de spoilers pour la quatrième.

Il faut se rappeler que le monde caché de Sabrina, en plus de ses saisons régulières, a un spécial de Noël (2018). En général, cette série basée sur les bandes dessinées du même nom est divertissante et, oui, surprenante par ses thèmes. Le personnage de Sabrina était vaguement construit et offrait bien plus qu’une émission pour adolescents. Cependant, Dans sa quatrième tranche, peut-être en raison de son annulation brutale, les choses ne se terminent pas très bien.

Une fin précipitée

En juillet 2020, Netflix a annoncé que le monde caché de Sabrina se terminerait dans sa quatrième saison. La surprise était peut-être même pour son créateur et son équipe d’écrivains, du moins cela semble-t-il à la lumière des résultats. Dans sa saison d’adieu, la série “s’effondre”. Avec des arcs qui ont été établis à partir des premières tranches qui ne sont pas résolus et avec des fins pour certains caractères qui sont simplement flous.

Bref, on peut dire que Le monde caché de Sabrina se ferme à la hâte et manque de ses personnages. C’est malheureux, car chacun des personnages principaux est très intéressant et robuste, comme les propres tantes de Sabrina, Ambrose, et le groupe unique d’amis du protagoniste: Theo, Roz et Harvey. Ainsi que ceux du royaume des sorcières comme Prudence, le père Blackwood, Lilith et Lucifer.

En fin, C’est dommage que Sabrina’s Hidden World ait dit au revoir comme ça, c’est-à-dire précipité et injuste pour de nombreux personnages.

“ Le monde caché de Sabrina ” et la ressource Deus ex machina

L’une des caractéristiques de l’émission Netflix était son audace à présenter des sujets rarement traités avec humour et aisance à la télévision. Comme les thèmes sataniques, la représentation de divers personnages païens, rites et autres cosmogonie du folklore américain sur la sorcellerie. Dans la quatrième saison, une autre classe d’entités surnaturelles est utilisée et la formule du «monstre de la semaine» se poursuit, tandis qu’une grande dernière aventure se déroule pour se clôturer. Cependant, le résultat n’est pas surprenant mais chaotique.

Une grande partie de cela est due, en grande partie, parce qu’il est utilisé comme axe à un père épuisé Faustus Blackwood. Au début de la série, ce personnage avait une grande pertinence et diverses nuances discursives (telles que la misogynie, l’abus de pouvoir et autres) qui ont abouti à un méchant digne de la série. Cependant, dans le dernier épisode, son personnage se sent fatigué et agacé. Le pire, c’est que dans deux moments clés, la ressource Deus ex machina est utilisée pour résoudre les problèmes les plus complexes (ou du moins ils semblaient ainsi au début). Diluer la force des aventures et tomber plusieurs fois dans des problèmes inutiles.

Au revoir à un bon spectacle

La bonne nouvelle parmi les mauvaises nouvelles est que dans The Hidden World of Sabrina, il y a plusieurs chansons, de bonnes romances, des mariages et plusieurs hommages; à la fois le genre d’horreur et le spectacle amusant des années 90 basé sur ces bandes dessinées: Sabrina, la sorcière adolescente.

Bien que sa clôture soit difficile, cette émission de Netflix nous a donné de bons moments amusants. La quatrième et toutes les saisons de The Hidden World of Sabrina sont désormais disponibles pour tous les abonnés de la plateforme.

L’article «Le monde caché de Sabrina» dit au revoir avec une quatrième saison chaotique a été publié dans Hypertext.