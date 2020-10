Eddie Van Halen est décédé mardi à l’âge de 65 ans. C’était un guitariste légendaire et l’un des fondateurs du célèbre groupe de rock Van Halen, et cela a conduit plusieurs stars du sport à lui rendre hommage. Van Halen luttait contre un cancer de la gorge au moment de sa mort, et son fils s’est adressé aux nouvelles sur les réseaux sociaux.

«C’était le meilleur père que j’aurais jamais pu rêver», a écrit son fils Wolf Van Halen. Chaque moment que j’ai partagé avec lui sur scène et en dehors était un cadeau. Mon cœur est brisé et je ne pense pas que je m’en remettrai jamais complètement. Je t’aime tellement, Pop. “Van Halen est considéré comme l’un des meilleurs groupes de rock de tous les temps. Eddie et Alex Van Halen. De 1974 à 1985, le groupe était composé des frères Van Halen, du chanteur David Lee Roth et Michael Anthony. En 1985, Roth a été remplacé par Sammy Hagar, et le groupe a atteint de nouveaux sommets, sortant quatre albums n ° 1 aux États-Unis en 11 ans. Le groupe a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2007.

Dans une interview avec le magazine Billboard en 2015, Eddie Van Halen a expliqué comment il avait eu le cancer. «J’ai utilisé des médiators métalliques – ils sont en laiton et en cuivre – que je tenais toujours dans ma bouche, à l’endroit exact où j’ai contracté le cancer de la langue», a-t-il déclaré à l’époque. studio rempli d’énergie électromagnétique. Voilà donc une théorie. Je veux dire, je fumais et je prenais beaucoup de drogues et beaucoup de tout. Mais en même temps, mes poumons sont totalement clairs. Voici un aperçu de quelques-unes des personnalités sportives notables rendant hommage à Van Halen.

Eddie Van Halen était, sans aucun doute, l’un des plus grands guitaristes de l’histoire de la musique! Quincey Jones lui a demandé de jouer le solo de guitare dans BEAT IT de Michael Jackson! Un artiste brillant qui nous manquera et dont on se souviendra longtemps !!

Mon frère m’a présenté Van Halen à un jeune âge et Eddie était la star de cette guitare. Pas le showman David Lee ou le talentueux Sammy. C’était toujours Eddie. DÉCHIRURE. https://t.co/KoDW4Wlt4e – Kevin Negandhi (@KNegandhiESPN) 6 octobre 2020

Eddie Van Halen n’était pas un dieu de la guitare, il était LE dieu de la guitare. Je ne pourrais pas vous dire la première fois que j’ai entendu Van Halen mais j’ai joué ces six premiers albums tellement de fois qu’ils sont devenus une partie de moi. Condoléances à Alex et Wolfgang et au reste de sa famille. Merci de l’avoir partagé. DÉCHIRURE. – Russ Bengtson (@russbengtson) 6 octobre 2020

