Samedi matin, les cinéphiles ont appris que l’acteur de longue date Sir. Sean Connery était décédé à l’âge de 90 ans. Un grand nombre de personnes ont commencé à publier des hommages sur les réseaux sociaux, y compris des personnalités du monde du sport. La star d’AEW, Matt Hardy, et beaucoup d’autres se sont souvenus de la carrière de Connery en pleurant sa mort.

“RIP à l’homme qui m’a transformé en fan de James Bond, Sean Connery. Quelle vie et carrière incroyables il a menée. Bon sang”, a tweeté Hardy samedi matin. Beaucoup d’autres étaient d’accord avec ce sentiment et ont qualifié Connery de “légende” dans le monde du théâtre. Ces utilisateurs de Twitter ont discuté des meilleurs rôles de Connery et ont fréquemment publié des Gifs animés de The Rock. Bien qu’une figure du sport ait suscité des critiques avec son hommage.

“Secoué et, à cette occasion, ému d’apprendre que Sir Sean Connery est décédé. A eu le plaisir de jouer au golf avec lui à quelques reprises. Un vrai personnage et pour moi, le meilleur Bond. James Bond devrait être immortel. RIP », a écrit samedi l’ancien footballeur Gary Lineker. Cet hommage a suscité de multiples réactions car certaines personnes ont fait des commentaires similaires tandis que d’autres ont déclaré que ce n’était “pas le moment de jouer de terribles jeux de mots”.

Bien que Connery ait été acteur dans certains des plus grands films et franchises, il a également eu un impact sur le monde du sport. Il assistait régulièrement à l’US Open, assis près d’Alec Baldwin, Bradley Cooper et Ben Stiller entre autres. Il a également refusé une offre de jouer pour Manchester United.

Selon l’Indian Express, Connery a joué au football pour Bonnyrigg Rose, un club écossais semi-professionnel, au début des années 1950. Il était au début de la vingtaine à l’époque et n’avait pas encore fait sa marque à Hollywood. East Fife, un club évoluant en troisième division de la Ligue écossaise, a également offert à Connery un essai.

Enfin, Sir Matt Busby, un ancien manager de Manchester United, a repéré Connery jouant contre une équipe locale de Manchester. Il serait revenu impressionné et aurait offert à l’acteur un contrat d’une valeur de 25 £ par semaine. Connery a envisagé d’accepter l’offre, mais il a finalement choisi de ne pas le faire en raison de son âge.

“Je voulais vraiment accepter parce que j’aimais le football”, a déclaré Connery au magazine écossais Mud and Glory lors d’une interview en 2005. “Mais j’ai réalisé qu’un footballeur de haut niveau pouvait être au-dessus de la colline à l’âge de 30 ans, et j’avais déjà 23 ans.” Des années plus tard, Connery a endossé le rôle emblématique de James Bond et a connu une carrière prolifique.