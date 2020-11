Le montant que Luis Miguel a facturé pour sa série sur Netflix | Instagram

Apparemment, la série que le chanteur Luis Miguel a autorisée sur sa vie lui aurait produit de très bons revenus après avoir été placé dans l’une des productions les mieux notées sur la plateforme de Netflix.

Selon des informations publiées récemment, “Luis Miguel: la serie “, est l’un des contenus de service de streaming les plus regardés en Amérique latine.

L’histoire avec Diego Boneta qui personnifiera l’appel “Soleil du Mexique«Lors de la première saison lancée en 2018, qui a été un succès retentissant qui a conduit à une augmentation des revenus à la fois pour la célèbre idole de la musique et pour la plateforme audiovisuelle.

Parlons de chiffres

Il aurait été un gros accord auquel le “Sol de México” a accepté de porter à l’écran une vie d’excès et de secrets d’amour jamais révélés auparavant.

Et ce qu’il ne fait aucun doute, c’est que c’est devenu une surproduction des sociétés Gato Grande et MGM, ce qui a conduit le chanteur à augmenter son capital, après comme on savait qu’il traversait une série de crise économique.

Selon les chiffres qu’ils montrent, 5 millions ceux qui ont offert l’interprète de “La Inconditionnel” pour la première saison composée de 13 épisodes révélateurs.

C’est l’homme d’affaires Carlos Bremer ami de “Luismi” qui était chargé de mener les négociations avec la plateforme, ceci, selon la révélation faite au journal Reforma.

Il est à noter que la deuxième saison de la série est sur le point d’atteindre la plate-forme, avant cela, l’homme d’affaires a déclaré que la star de la musique aurait pu facturer un montant encore plus élevé.

Si j’étais lui (Luis Miguel) je n’accepterais pas moins de 10 millions de dollars, ils lui ont payé plus de 5 millions de dollars pour la première saison.

Quant à la fortune de l’artiste, son patrimoine est d’environ 180 millions de dollars, selon le portail “Celebrity Net Worth”, sans aucun doute, l’artiste a besoin d’un revenu considérable pour continuer la vie qu’il a menée au cours de ses dernières années entouré de luxe et de belles femmes.

Suivez-nous sur Google Actualités et cliquez sur notre étoile

L’ont-ils sauvé de la ruine?

Comme spéculé précédemment, l’artiste d’origine portoricaine nationalisée mexicaine, Luis Miguel, ne traversait pas l’une de ses meilleures séries, il avait de lourdes dettes en raison de l’annulation de plusieurs de ses présentations, la série sur la plate-forme de contenu serait donc la sienne. salut, et encore plus ceux qui l’ont incité.

Ils seraient de grands amis du chanteur, Miguel Magnani, Alejandro Soberón et du milliardaire Carlos Slim avec le magnat de Monterrey Carlos Bremer se sont réunis pour commercialiser la première saison sur la chaîne Televisa, cela serait diffusé à la télévision ouverte et à ce stade, tout le monde gagne, ont-ils souligné.

La série biographique du Soleil est arrivée le 12 août 2019 par Las estrellas.

Qui est Carlos Bremer?

C’est un homme d’affaires et comptable de 59 ans, originaire de Nuevo León, Monterrey, surtout connu pour son travail de philanthropie dans des causes liées au monde du sport, il a apparemment promu la carrière de plusieurs athlètes.

En 2019, son nom a acquis une forte pertinence lorsqu’il a acquis la maison de Zhenli Ye Gon par le biais de l’Organismo Fundación Butaca Enlace dont il est président, la propriété a été vendue aux enchères à Los Pinos en août de la même année et est située à Lomas de Chapultepec dans le bureau du maire de Miguel Hidalgo à Mexico.

Il est président et directeur de Value Grupo Financiero, l’un des groupes non bancaires les plus rentables du Mexique.

Vous pouvez également lire Le montant que Luis Miguel aurait payé pour Adela Noriega

Peut-être l’avez-vous vu dans le programme “Shark Tank México” auquel il participe depuis 2016, c’est un forum de jeunes entrepreneurs qui présenteront leur projet au jury, dont fait partie l’homme d’affaires, qui avec ses collègues choisira au mieux pour les accompagner dans l’exercice de leurs activités.