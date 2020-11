O

xford Dictionaries a élargi son mot habituel de l’année pour inclure une série de termes liés aux coronavirus, y compris congé, moonshot et Covid-19.

Superspreader et lockdown font partie des autres mots de la liste, qui a été élargie en raison d’une 2020 «sans précédent».

Black Lives Matter, Cancel Culture et Bushfire sont parmi les autres termes des 12 derniers mois qui ont été sélectionnés.

Les gagnants du mot précédent de l’année incluent la vape, le selfie et la post-vérité, avec l’emoji «pleurer de larmes» considéré comme le gagnant en 2015.

Le rapport, intitulé Mots d’une année sans précédent, indique que l’utilisation du mot pandémie a augmenté de 57000% l’année dernière, tandis que les lexicographes ont constaté que l’utilisation du mot coronavirus passait l’un des noms les plus fréquemment utilisés – le temps – en avril.

Il a déclaré: «Bien sûr, Covid-19 et tout son vocabulaire connexe ont fourni une orientation claire pour notre suivi linguistique cette année, mais il y avait de nombreux autres domaines d’activité qui ont vu d’énormes changements de langue et exigeaient également notre attention, tels que les politiques et volatilité économique, activisme social, environnement et adoption rapide des nouvelles technologies et comportements pour soutenir le travail et la vie à distance.

«Nous avons également projeté notre réseau pour saisir comment l’anglais du monde entier a exprimé sa propre vision, partageant parfois les expressions collectives des phénomènes endurés dans le monde cette année, et à d’autres moments en utilisant des mots et des usages spécifiques à la région.

«Tout cela illustre que 2020 est une année qui ne peut pas être parfaitement intégrée dans un seul« mot de l’année ».»

Parmi les autres termes qui ont connu une recrudescence d’utilisation cette année, citons l’activation du son, faisant référence aux personnes se rendant audibles lors de conférences en ligne, et Zoombombing, une variante du photobombing qui a été enregistrée pour la première fois sous forme de mot en 2008, et qui fait référence à des appels en ligne dérangeants sur Zoom.