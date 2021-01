Le musée, qui est basé dans l’enceinte de l’hôpital St Thomas, a annoncé un examen de ses opérations et dit que les licenciements sont «probables».

Un communiqué du musée, qui tire presque tous ses revenus des visiteurs, a déclaré qu’il devait prendre des mesures ou «deviendrait financièrement insolvable» avant que les chiffres ne s’améliorent.

Il ne restait que 10 jours après le début de sa dernière exposition dans le cadre d’une année prévue de célébrations marquant le 200e anniversaire de Nightingale lorsque le premier verrouillage s’est produit. Avant le deuxième verrouillage, le nombre de visiteurs avait chuté aussi bas que 10 pour cent de son niveau normal.

Son directeur David Green a déclaré que l’année écoulée avait été «dévastatrice».

Il a déclaré: «De notre propre point de vue, passer de l’activité furieuse et du nombre élevé de visiteurs des premiers mois de 2020 à la désolation instantanée a été un coup dur, d’autant plus que tout cela s’est produit pendant l’année du bicentenaire de Florence et l’Année de l’Organisation mondiale de la santé. l’infirmière et la sage-femme.

Depuis mars 2020, nous explorons toutes les avenues et ressources qui s’offrent à nous, afin de maintenir le fonctionnement du Musée.

en relation

«Tout au long de cette période mouvementée, nous avons reçu un soutien formidable de la part des visiteurs du Musée, ainsi que de toutes sortes d’organismes artistiques, sans parler du travail dévoué et tenace de notre personnel.

«Désormais, la nécessité de modifier le fonctionnement du Musée est vitale pour garantir son avenir, d’autant plus qu’il est fort probable que la situation ne s’améliorera probablement pas de manière significative avant de nombreux mois.