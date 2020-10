Le mystère derrière le fondateur de SHEIN, le blockbuster store | Instagram

La boutique en ligne SHEIN Il a acquis une grande popularité ces dernières années et pendant la quarantaine je ne sais pas, mais qui a fondé le géant des vêtements à bas prix sur Internet? C’est peut-être l’une des questions que beaucoup se posent, alors lisez la suite pour tout savoir à ce sujet.

SHEIN est peut-être pour beaucoup l’un de leurs magasins préférés de vêtements, d’accessoires, de chaussures, de maquillage et même d’articles pour la maison, mais nous n’en savons pas grand-chose.

En fait, c’est lors de la dernière fashion week à Paris l’année dernière que les grandes maisons de couture ont surpris les fashionistas françaises, cependant, sans aucun doute, l’un des défilés qui a le plus étonné la presse était le SHEIN.

Une marque dédiée exclusivement à la vente en ligne, présente dans plus de 220 pays et qui vend des articles de mode, d’accessoires et de beauté, une entreprise devenue pour beaucoup un modèle et un exemple de réussite.

C’est en octobre 2008 que SHEIN, anciennement SheInside jusqu’en 2015, a été présenté comme une solution aux longues files d’attente à l’achat et au gros combat de ne pas trouver la bonne taille.

Chacun a le droit de profiter de la beauté de la mode », dit son slogan.

Grâce à cela, ils ont réussi à étendre leur magasin au Moyen-Orient, en Europe, aux États-Unis, en Amérique latine et même en Australie, même si sur leur site Web ils semblent avoir la volonté de révéler son origine et les détails de sa préparation, peu Il est connu pour son fondateur et président, pour beaucoup de gens cela s’avère être une véritable énigme.

En effet, il n’y a presque aucune information traçable ou vérifiable sur la localisation du prétendu Magnat.

Selon Owler, une entreprise nord-américaine bien connue qui propose des données d’entreprise, SHEIN Il a été créé et est actuellement dirigé par un homme nommé Cris Xu.

Cependant, Xu ne figure pas dans la liste des milliardaires en Asie, et n’est pas non plus nommé dans des portails importants tels que Business Insider, bien que selon les experts en communiqués de presse PR Newswire, Cris Xu serait un Américain d’origine chinoise, spécialisé dans les affaires. à l’Université de Washington.

Apparemment, le homme d’affaires Il n’apparaît généralement pas en public et ses mentions sur la page font référence à quelques déclarations vagues telles que le changement de nom de SHEIN, il est donc presque impossible de suivre.

Mais comme la société le rapporte sur son site Web, la marque n’est pas gérée par quelqu’un du nom de Xu, mais plutôt par un conglomérat appelé ZoeTop Business Co, qui serait basé à Hong Kong et non au New Jersey, comme l’a rapporté la presse spécialisée. en 2018 quand SHEIN a révélé les informations confidentielles de près de sept millions de clients après avoir subi une cyberattaque.

Apparemment, ce nom vient d’une autre société baptisée Shein Group Ltd, qui, selon l’AppStore Apple, serait responsable de son application populaire, mais il existe une autre théorie sur qui serait le puissant fondateur de SHEIN.

Selon certaines conspirations sur les pages Internet, SHEIN serait lié à l’homme d’affaires chinois Yang Jianxin, qui selon Forbes serait un leader du commerce en ligne et dont la fortune s’élèverait à un milliard de dollars.

Ce qui le placerait au numéro 2 124 des hommes les plus riches du monde mais malgré cela, son nom n’apparaît jamais lié, spécifiquement, à SHEIN bien qu’une de ses sociétés semble être liée à d’autres sites similaires.

Il s’agit de Shenzhen, la société qui se trouverait derrière d’autres pages telles que DressLily, Zaful ou Trendsgal, des pages qui ne déclarent généralement pas qui est un opérateur, ainsi que SHEIN, une grande coïncidence qui semble assez rare.

