Les téléspectateurs qui attendent avec impatience chaque épisode de l’univers cinématographique Marvel regardent les nouvelles bandes-annonces avec enthousiasme. Si vous ne faites pas partie de ces personnes qui préfèrent ne rien voir d’un film ou d’une série télévisée avant sa première. Pour éviter à tout prix les spoilers, surtout; et des idées préconçues peut-être. Ceux qui ont été curieux – qui trouveraient très difficile de se débarrasser de Goose, le minou de Captain Marvel (Anna Boden et Ryan Fleck, 2019), parce qu’il n’est pas un chat mais un flerken – auront vu la dernière bande-annonce de WandaVision (Matt Shakman, 2021) publié par Disney Plus. Et ils auront des doutes sur certain caractère.

Un mystérieux inconnu sort la nuit d’un égout dans le quartier de Wanda Maximoff et du regretté Vision, vêtu d’une tenue d’apiculteur.

Il émerge d’une gouttière nocturne dans le quartier où vivent, pour des raisons inconnues de nous, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen) et feu Vision (Paul Bettany). Et il est habillé en costume d’apiculteur, c’est-à-dire comme ceux qui se consacrent à l’élevage des abeilles pour récolter le miel. À quel point cela semble dérangeant, tout le monde pourrait dire que c’est le méchant en service dans WandaVision. Mais d’abord, les indices pointent vers un autre type d’antagonisme de base, magiquement féminin. Et, de plus, un certain détail de la tenue dans laquelle le faux producteur de ruches s’est enfilé oriente nos hypothèses sur son identité ailleurs.

Disney Plus

L’agence SWORD est également sur la sellette pour ‘WandaVision’

Le faux apiculteur a sur le dos de son singe le logo de l’agence SWORD, la version interplanétaire du SHIELD

Plus précisément, à la deuxième scène post-crédit de Spider-Man: loin de chez soi (Jon Watts, 2019). Après avoir appris que l’agent Maria Hill (Cobie Smulders) et Nick Fury (Samuel L.Jackson) ne sont pas eux, mais les métamorphes Skrull Talos (Ben Mendelsohn) et Soren (Sharon Blynn), ils révèlent que le vrai Fury est dans un vaisseau spatial. , travaillant sur la configuration de ce qui sera sûrement ÉPÉE. Une agence dédiée à la protection de la Terre contre les menaces extraterrestres, une version interplanétaire du SHIELD. Et le faux apiculteur porte le logo de ladite agence au dos de sa combinaison, alors c’est aussi dans l’ail de WandaVision, en quelque sorte.