Le navigateur basé sur Chromium Vivaldi est maintenant livré avec un jeu intégré appelé Vivaldia, un défilement latéral rétro situé dans un univers cyberpunk. Le jeu est disponible avec la version 3.4 du navigateur et peut être joué en ligne et hors ligne sur Windows, Max, Linux et Android. Vous y accédez en visitant «vivaldi: // jeu» en utilisant la barre d’adresse de Vivaldi, mais il est également accessible via un lien sur la page d’accueil du navigateur sur le bureau et Android.

Le gameplay de Vivaldia suit un modèle très similaire au célèbre jeu de dinosaures de Google Chrome, un œuf de Pâques auquel on peut accéder chaque fois que le navigateur ne peut pas se connecter à Internet. Cependant, Vivaldia n’apparaît pas automatiquement lorsque vous ne pouvez pas vous connecter à Internet et propose également des graphismes pixel art plus détaillés ainsi que des ennemis sur lesquels vous pouvez tirer (Vivaldi a un jeu séparé qui apparaît lorsque votre connexion est établie. vers le bas). Si vous cherchez à ajouter des armes au jeu de dinosaures de Chrome, alors pourquoi ne pas essayer Dino Swords.

La version 3.4 de Vivaldi comprend également quelques nouvelles fonctionnalités de navigateur, notamment des menus contextuels configurables et la possibilité de configurer les pages pour qu’elles se rechargent automatiquement. Vous pouvez le récupérer sur le bureau en le téléchargeant directement depuis le site de Vivaldi, ou sur Android depuis le Google Play Store.