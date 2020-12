Lorsqu’une saga cinématographique avec un public mondial a autant de passé que Star Wars, tout retour mythique est hautement célébré. Pour lui, Le mandalorien (Jon Favreau, depuis 2019) a tellement de chances d’exciter la paroisse sur Disney Plus. Et donc, L’intervention du chasseur de primes classique Boba Fett (Temuera Morrison) dans “The Tragedy” (2×06) était si stellaire. Surtout pour avoir fait allusion dans “The Gunslinger” (1×05) et avoir vu son armure et, au final, son propre visage dans “The Marshal” (2×01). Et dans le dernier épisode, elle a brillé, comme Ahsoka Tano (Rosario Dawson) dans “The Jedi” (2×05), basé sur le bien.

Un utilisateur de Reddit a découvert que Slave I avait déjà été présent hors de vue dans un chapitre précédent de The Mandalorian

Mais, comme l’a démontré la joie de regarder son armure, ce ne sont pas seulement les personnages iconiques qui la provoquent, mais aussi certains objets qui leur sont liés. Et un autre qui appartient à Boba Fett et dont l’apparence a beaucoup plu au public est son vaisseau spatial, l’esclave I. Nous l’avons rencontrée dans L’Empire contre-attaque (Irvin Kershner, 1980), et vraisemblablement le chasseur de primes échapperait au sarlacc dans le trou duquel il tombe lors du Retour du Jedi (Richard Marquand, 1983) et le récupérerait. Mais il y a un détail que nous n’avions pas réalisé: ce vaisseau était déjà présent dans un chapitre précédent de The Mandalorian. Au moins à l’improviste.

Un son familier de ‘Star Wars’ dans ‘The Mandalorian’

Dans la minute 44 de “The Marshal” (2×01) un son qui devrait nous être familier se fait entendre: celui émis par l’esclave I en vol

Pour un changement, il a été découvert par un utilisateur de Reddit, celui avec l’alias de -Gonk. A la quarante-quatrième minute de “The Marshal”, le leader Din Djarin (Pedro Pascal) et Cobb Vanth (Timothy Olyphant) descendent de leur position pour éviter d’être avalés par le dragon krayt et, au moment précis où ils sont sur le point de À l’atterrissage, vous entendez un son qui devrait vous être familier: celui émis par l’esclave I en vol. Parce que évidemment Boba Fett garde un œil sur le shérif Mos Pelgo, qui porte sa vieille armure après l’avoir obtenu par troc avec les Jawas de Tatooine, et veut le récupérer. Ce qui, bien sûr, ne se produit pas avant le quatorzième épisode de The Mandalorian.

