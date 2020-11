L’univers de la bande dessinée est fascinant. Son format, sa simplicité, mais aussi sa complexité, ont toujours attiré un large public. Aujourd’hui, ils ont une grande réputation, avec des titres pour presque tous les goûts, avec un contenu artistique, à la fois plastique et narratif. Ce sont des caractéristiques qui lui ont valu d’être nommée neuvième art. D’autre part, ils ont été la base fondatrice des super-héros qui dominent la culture populaire aujourd’hui.

On estime que les premières bandes dessinées sont apparues au 18ème siècle au Japon. Son long voyage vers les temps modernes a évité toutes sortes de moments. Aujourd’hui, il représente non seulement une énorme influence sur la culture, mais sur le marché. Rien qu’au Japon, le marché des mangas atteint des ventes annuelles de 1,9 milliard de mangas. Aux États-Unis, pays où les bandes dessinées telles que nous les connaissons sont devenues populaires en Occident, le marché a également enregistré des ventes d’un million de dollars (1090 millions de bandes dessinées vendues en 2016).

Dans chaque pays, sa tradition dans la bande dessinée varie. En grande partie à cause de la distribution et de la traduction de bandes dessinées américaines. Ainsi que par leurs propres auteurs qui contribuent des histoires et des titres qui forment et forgent des générations entières dans ces pays.

Cependant, les super-héros les plus connus et les maisons d’édition les plus puissantes et les plus célèbres de l’industrie de la bande dessinée délimitent les caractéristiques tout au long du neuvième art. C’est pourquoi ici nous allons passer en revue ces âges ou moments dans lesquels l’histoire de la bande dessinée est divisée. On y distingue le boom, les pics mais aussi les grands trébuchements de cet univers.

Âge d’or de la bande dessinée (1938-1956)

Bien qu’il y ait des titres qui sont apparus bien avant 1938, Les Aventures de M. Obadiah Oldbuck est même identifié comme la première publication de bande dessinée aux États-Unis, eu lieu en 1842. L’âge d’or de la bande dessinée a été établi en 1938, l’année d’apparition de Superman, un personnage créé par Jerry Siegel et Joe Shuster.

Il est considéré comme l’âge d’or car non seulement le personnage archétypal du super-héros y apparaît. De même, de nombreux super-héros qui restent à ce jour ont émergé: Batman, Robin, Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Aquaman, Captain America et bien d’autres super-héros emblématiques.

D’autre part, des maisons d’édition telles que Detective Comics (plus tard DC Comics) et Timely Comics (Marvel Comics) ont commencé à gagner en force et en popularité. Le succès des publications est remarquable, car il répond à l’angoisse générationnelle tendue de la guerre et de l’après-guerre. En ce sens, la plupart des ennemis étaient de vrais personnages, comme Hitler, par exemple.

Mais comme il y a toujours des gens qui pensent aux enfants, les bandes dessinées ont été soumises à un examen exhaustif de l’influence présumée de la violence qu’elle exerce sur les jeunes. C’est alors que la Comics Code Authority a été créée en 1954, qui réglementait le contenu des publications. Cela permettrait aux éditeurs de changer leurs récits et de laisser la place à d’autres histoires et personnages.

La fin de l’âge d’or et le début de l’âge d’argent se situent en 1956. Plus que toute autre chose parce que DC a commencé à relancer ses super-héros, les dotant d’autres caractéristiques. Le premier, Flash, qui marque le début d’une nouvelle ère de la bande dessinée.

Âge d’argent (1956-1970)

L’âge d’argent est délimité, comme nous l’avons dit, par la relance de Flash. Une stratégie que DC Comics a jugée appropriée pour faire revivre ses super-héros. Avec de nouvelles incarnations de ses personnages, il réussit à intéresser les nouvelles générations aux publications.

Le succès de Flash de l’âge d’argent s’est avéré suffisamment populaire pour que d’autres héros de l’âge d’or reviennent dans de nouvelles publications – comme Green Lantern. L’équipe de super-héros, la Justice League, a également été créée avec Flash comme principal membre fondateur.. Un groupe qui, comme nous le savons, continue à ce jour.

Également, les maisons d’édition ont été rejointes par des écrivains et des dessinateurs qui avec le temps sont devenus toutes les légendes: Stan Lee, Gardner Fox, John Broome, Robert Kanigher. Des graphistes tels que Curt Swan, Jack Kirby, Gil Kane, Steve Ditko, Mike Sekowsky, Gene Colan, Carmine Infantino, John Buscema et John Romita, Sr.

Âge du bronze (1970-1984)

On dit qu’il n’y a pas un seul événement qui marque l’âge du bronze de la bande dessinée, mais plusieurs. L’un d’eux est la publication de Green Lantern, en avril 1970, où Green Arrow a été ajouté comme personnage principal. Un autre est le départ de Jack Kirby de Marvel Comics, un événement qui a mis fin à la très importante association créative qui a sans aucun doute marqué l’âge d’argent: celle qu’il entretenait avec le mythique Stan Lee.

Il est également noté dans le cadre du début de l’âge du bronze que Mort Weisinger, le rédacteur à long terme de plusieurs titres de Superman, a pris sa retraite pour être remplacé par Julius Schwartz.. Ce dernier donnerait à Superman un autre personnage, limitant son pouvoir jusqu’alors infini. Le changement de récit s’est également étendu à d’autres personnages, beaucoup d’entre eux abordant des questions telles que le racisme, la consommation de drogue, la pauvreté.

En plus de ce qui précède, il convient de considérer que la carrière de de nombreux graphistes et écrivains chevronnés de l’époque ont pris fin. Ils ont ensuite été remplacés par une jeune génération de créatifs, ainsi que par des managers qui se sont concentrés sur d’autres genres tels que l’horreur et la fantaisie. Aussi dans d’autres thèmes plus profonds et selon le temps.

Modern Age of Comics (1984-présent)

merveille

A cet âge, il y a aussi des divergences pour le définir. Certains auteurs suggèrent que l’âge du bronze n’est pas encore terminé, tandis que d’autres insistent sur le fait que l’âge du bronze a pris fin lorsque DC a fini de publier Crisis of Infinite Earths en 1986, qui a marqué un avant et un après dans cette maison d’édition.

D’autre part, ceux qui soutiennent qu’il y a un âge moderne mentionnent qu’une caractéristique de cet âge était l’apparition de personnages plus psychologiquement complexes et d’intrigues complexes. Ainsi que la montée en puissance des personnages anti-héros tels que: Elektra, Punisher et Wolverine, des personnages qui sont très loin de l’archétype du super-héros sans défaut, impeccable, parfait et aux pouvoirs illimités.

À cet âge, il est également appelé l’âge sombre de la bande dessinée, car des œuvres avec des récits et des histoires d’une grande profondeur narrative et d’un soin artistique ont été publiées. Comme Batman: le retour du chevalier noir et les gardiens. D’autre part, alors que les maisons d’édition ont acquis une grande popularité, les éditeurs indépendants se sont également distingués par leur qualité et leurs histoires éloignées du grand public.

De toute façon, quel que soit l’âge que nous rencontrons, l’univers de la bande dessinée nous attend avec des titres pour tous les goûts. Avec de belles histoires d’auteurs surprenants. Et, bien sûr, pour l’instant, il continue de dominer son influence dans la culture populaire avec l’extension de son influence à l’industrie cinématographique.

L’article Le neuvième art: une revue à travers les âges de la bande dessinée a été publié dans Hipertextual.