Le neveu de Meryl Streep, Charles Streep a été filmé en train d’agresser un adolescent latino lors d’une rencontre avec la rage au volant en août. La vidéo vient d’être publiée par The Daily Mail, et elle montre Charles étouffant le jeune homme, le laissant avec un traumatisme cérébral grave. La victime, David Peralta, 18 ans, a déclaré que Charles était «raciste» lors de leur violente rencontre.

Les images proviennent d’une caméra de surveillance bancaire à East Hampton le 24 août, lorsque Charles Streep, 31 ans, est passé devant un panneau d’arrêt, provoquant une collision entre sa voiture et celle de Peralta. Peralta a déclaré au Daily Mail que les deux avaient parlé brièvement, mais qu’ils avaient pu partir. Cependant, Charles a suivi Peralta jusqu’à un parking bancaire voisin, où il a attaqué Peralta. La vidéo montre Charles mettant Peralta dans une prise d’étranglement jusqu’à ce qu’il soit inconscient, puis traînant son corps sur l’asphalte, le soulevant très haut et le renvoyant au sol.

Voir la vidéo graphique ici.

Peralta a déclaré qu’il avait repris conscience alors que Charles retournait à sa propre voiture en marmonnant: “juste espagnol”. Peralta a été contusionnée, ensanglantée et avait besoin d’une intervention chirurgicale d’urgence après la rencontre. Il a subi un grave traumatisme crânien.

Charles a été arrêté trois jours plus tard. Il a été accusé de crimes d’agression au deuxième degré et d’étranglement au deuxième degré. Il a depuis été libéré de prison avec une caution de 5 000 $. Charles a plaidé non coupable des deux chefs d’accusation et doit revenir au tribunal le 5 novembre.

En plus des accusations criminelles, Peralta a intenté une action civile contre Charles, demandant des dommages-intérêts pour compenser ses frais médicaux encourus dans l’attaque. Peralta a déclaré qu’il devait plus de 100 000 dollars pour la chirurgie et les autres traitements nécessaires pour se remettre du prétendu sault. Peralta doit être transporté par avion de la scène à l’hôpital Stony Brook à Southampton – l’endroit le plus proche avec un centre de traumatologie de niveau 1.

“David ne sera jamais le même. C’est un événement majeur dans sa vie”, a déclaré l’avocat de Peralta aux journalistes. “Le niveau de violence est vraiment choquant. Pour lui de prendre le corps mou de ce jeune homme, après l’avoir étouffé inconscient et claqué sur le sol … cela monte juste au niveau d’obscénité à mon avis. Et je pense à toute personne rationnelle et compatissante avec un cœur est juste au-delà de la compréhension. C’est au-delà du droit. Peut-être pense-t-il qu’à cause de sa lignée ou de son célèbre père ou tante, il peut agir en toute impunité. “

Jusqu’à présent, Meryl Streep n’a pas commenté publiquement le cas de son neveu, ni le racisme présumé derrière celui-ci.