e New Yorker a licencié un journaliste senior qui s’est exposé au personnel lors d’une conférence téléphonique Zoom.

«J’ai été licencié aujourd’hui par @NewYorker après 27 ans en tant que rédacteur en chef. J’adorerai toujours le magazine, mes collègues me manqueront et aurai hâte de lire leur travail », a-t-il écrit mercredi.

À l’époque, M. Toobin s’est excusé pour une «erreur embarrassante et stupide», affirmant qu’il croyait être hors champ.

Dans une note de service, le directeur des ressources humaines de Condé Nast, Stan Duncan, a écrit que «son enquête concernant Jeffrey Toobin est terminée, et par conséquent, il n’est plus affilié à notre société».

«Je tiens à assurer à tous que nous prenons au sérieux les questions liées au lieu de travail. Nous nous engageons à favoriser un environnement où chacun se sent respecté et respecte nos normes de conduite », a-t-il ajouté.

Toobin est l’un des auteurs et commentateurs juridiques les plus importants du pays. Il est un ancien avocat associé du ministère de la Justice qui, pour le New Yorker, a écrit sur tout, du procès pour meurtre d’OJ Simpson aux audiences de destitution du président Donald Trump.

Il travaille pour CNN depuis 2002 et est l’auteur de plusieurs livres, dont le plus récent «True Crimes and Misdemeanors: The Investigation of Donald Trump», publié en août. Son livre de 1996, «The Run of His Life: The People v. OJ Simpson», a été adapté en une série FX.