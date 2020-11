R

ishi Sunak devra dépenser des milliards de plus pour le NHS pour éliminer l’arriéré causé par la pandémie, ont déclaré aujourd’hui des experts.

Les économistes suggèrent que le NHS aura besoin de fonds supplémentaires pour contrer l’impact continu du coronavirus et lutter contre la pénurie de personnel et les effets d’entraînement du Brexit.

Carol Propper, professeur d’économie à l’Imperial College Business School, a souligné que près de 140 000 patients en Angleterre ont attendu plus d’un an pour se faire soigner et que de nombreuses personnes n’avaient pas cherché de soins de santé pendant la crise.

Elle a ajouté: «Nous allons devoir dépenser plus pour le NHS. Les 35 milliards de livres sterling qui ont été récemment accordés au NHS ne suffiront pas. Déjà 15 milliards de livres sterling ont été dépensés en EPI. »

Paul Johnson, directeur de l’Institute for Fiscal Studies, a déclaré que beaucoup plus d’argent serait nécessaire pour le retard dans les soins de santé et l’éducation.

en relation

Il a ajouté: «Je pense qu’il y a beaucoup de rattrapage à faire au cours de l’année prochaine. Il serait très surprenant que le chancelier restreigne ses dépenses maintenant, mais cela aura un coût plus tard.

Il a également suggéré que des augmentations d’impôts significatives pourraient survenir après les prochaines élections, affirmant que ce n’était pas «super urgent» car le pays sortait de la crise actuelle.