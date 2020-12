H

Les patrons de la santé ont averti aujourd’hui que Londres est confrontée à un «vrai problème» après que le nombre de patients Covid-19 traités à l’hôpital a presque doublé en un mois.

Dans toute la capitale, 2960 patients atteints de coronavirus occupaient des lits, contre 1576 cette fois le mois dernier.

Les dernières données du NHS montrent qu’à 8 heures du matin hier, il y avait 356 personnes atteintes de Covid-19-postive sous ventilateurs à Londres – une augmentation de 100 en seulement une semaine.

Le membre de Sage, le Dr Mike Tildesley, a déclaré que les infections devaient être maîtrisées à Londres et dans le sud-est, sinon «nous aurons un réel problème» au cours de la nouvelle année, car la nouvelle souche du virus semble infecter les gens plus rapidement. .

«C’est une période vraiment inquiétante», a-t-il déclaré à LBC. «Nous devons vraiment mobiliser toutes les armes de notre arsenal à ce stade pour réduire les infections.

«Ce que vous voyez, c’est que plus de personnes sont infectées plus rapidement, donc ce que cela signifie, c’est que vous pourriez avoir le même nombre de personnes devant aller à l’hôpital, mais cela se produit sur une période plus courte, ce qui est le vrai souci.

en relation

«Cela met la pression sur le service de santé et, en fin de compte, cela pourrait bien sûr entraîner la mort de plus de gens.»

Royal Free London a déclaré qu’il annulait toutes les procédures non urgentes de cet après-midi. Un porte-parole a ajouté: «Ce faisant, nous serons en mesure de libérer du personnel essentiel pour aider à soigner les patients ayant les besoins cliniques les plus urgents.»

Le plus grand NHS Trust de Londres, Barts Health, a également commencé à reporter certaines procédures et opérations de routine «afin que nous puissions redéployer le personnel et augmenter le nombre de lits de soins intensifs et généraux disponibles».

Un porte-parole a déclaré: «Nous traitons un grand nombre de patients atteints de Covid-19 dans nos hôpitaux, et nous sommes passés dans une phase de haute pression et prenons des mesures pour assurer la sécurité de nos patients.»

Le nord-est de Londres «porte le poids» de l’augmentation des infections, ont déclaré les responsables de la santé.

Chez Barking Havering et Redbridge University Hospitals Trust, un incident interne majeur a été déclaré la semaine dernière, le personnel d’A & E ayant déclaré qu’il pourrait devoir évaluer et traiter les patients à l’arrière des ambulances.

en relation

L’hôpital King George d’Ilford a également été contraint de fermer son service de pédiatrie d’urgence le mois dernier pour des raisons de sécurité alors que les infections augmentaient.

Un porte-parole du NHS de Londres a déclaré que le nombre de patients hospitalisés de Covid “est toujours en dessous de la première vague d’avril mais est en hausse, nous devrions donc tous continuer à suivre les directives nationales pour limiter la propagation du virus”.

Cela survient alors que des personnes de Londres et du Sud-Est classées comme cliniquement extrêmement vulnérables ont été invitées à se protéger par les patrons de la santé.