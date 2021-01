T

e NHS reste dans un «endroit dangereux» avec des patients londoniens en raison d’être transférés dans des hôtels pour augmenter la capacité de traiter les personnes atteintes de Covid.

Le nombre de patients sous ventilateurs dans les hôpitaux de la capitale atteint un niveau record de 1 085, ce qui suscite de nouvelles inquiétudes face au stress enduré par le personnel des soins intensifs. Plus de 15 000 personnes sont dans un lit d’hôpital à Londres – environ 3 000 de plus que la normale pour la période de l’année. Environ la moitié des patients hospitalisés ont Covid.

Le professeur Jonathan Van-Tam, médecin-chef adjoint, a déclaré mercredi à la radio LBC: «Nous sommes dans un endroit très dangereux. C’est très précaire pour le NHS.

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, a confirmé que les patients en convalescence étaient déplacés le plus rapidement possible pour faire face à l’afflux incessant de patients Covid.

Il a été révélé mercredi que des milliers de patients devaient être renvoyés tôt dans les hôtels ou chez eux pour créer une «capacité d’urgence supplémentaire» et empêcher certaines parties du NHS de s’effondrer.

À Londres, l’hôpital du King’s College a commencé à envoyer des patients positifs à Covid dans un hôtel Best Western de Croydon, a rapporté The Guardian.

Le London Hotel Group, qui gère le Best Western, serait en pourparlers avec 20 autres trusts du NHS et pourrait fournir 5 000 lits. «Nous examinons toutes les options», a déclaré M. Hancock. «Dans certains cas, les gens ont besoin de soins de retrait. Ils n’ont pas besoin d’être dans un lit d’hôpital.

À Londres, les premiers signes indiquent que la pression sur les hôpitaux commençait à diminuer. Un total de 734 patients Covid ont été admis dimanche, le plus bas depuis le 31 décembre, et le nombre de patients traités à l’hôpital pour Covid a chuté de près de 200 à 7 606.

Martin Machray, directeur des incidents Covid du NHS London, a déclaré lors d’une audience de la mairie que les patients Covid représentaient la majeure partie des patients hospitalisés et les deux tiers sous ventilateurs. Il a déclaré: «Normalement, nous avons entre 12 000 et 13 000 lits à cette période de l’année disponibles pour le NHS de Londres. Nous avons plus de 15 000 personnes au lit aujourd’hui – 3 000 de plus que la normale. Pour ce qui est de l’UIT, à la même époque l’an dernier, nous avions un parc de lits d’un peu plus de 700 lits de l’UIT. Aujourd’hui, nous avons 1 500 personnes dans les lits de l’UIT. »

Le professeur Kevin Fenton, directeur de Public Health England à Londres, a déclaré: «Nous sommes préoccupés par la nature de la hausse exponentielle. Ces infections graves entraîneront une pression prolongée sur le NHS.